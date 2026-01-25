La Aemet avisa de mar de fondo con olas de hasta cinco metros en Canarias este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo en Canarias una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos en general, aunque con intervalos nubosos durante la mañana en varias islas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con mínimas en ligero descenso, mientras que el viento soplará flojo del nordeste, con intervalos de moderado en las islas orientales y brisas en las costas.

El principal factor a tener en cuenta será el estado de la mar. Se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos localmente de fuerza 6, amainando de madrugada a fuerza 2 a 4. El mar presentará marejada o fuerte marejada, mientras que en las costas del sur y suroeste se espera marejadilla. Además, llegará mar de fondo del norte y noroeste, con olas que pueden alcanzar entre 4 y 5 metros, por lo que se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas y zonas expuestas del litoral.

LANZAROTE — Estabilidad con nubes a primeras horas

Intervalos nubosos durante la mañana, dando paso a cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas bajan ligeramente, mientras que las máximas se mantienen sin cambios. El viento será flojo a moderado del norte.

Arrecife: 16 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Mañana con nubes y tarde más despejada

Nubosidad variable a primeras horas, tendiendo a poco nuboso conforme avance la mañana. Ligero descenso de las mínimas y máximas sin cambios destacados. Viento del norte flojo a moderado.

Puerto del Rosario: 16 / 20 °C

GRAN CANARIA — Norte algo más fresco y sur con brisas

Intervalos nubosos por la mañana, con tendencia a cielos más abiertos. Las mínimas bajan ligeramente y las máximas apenas cambian, salvo ascensos ligeros a moderados en medianías y zonas altas del norte. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en la costa suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

TENERIFE — Ambiente estable y atención a las cumbres

Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales. Las mínimas se mantienen o bajan ligeramente y las máximas suben levemente en la vertiente norte. No se descartan heladas débiles en las cumbres centrales. Viento flojo del nordeste, con brisas en costas y moderado del noroeste en cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 °C

LA GOMERA — Jornada tranquila con nubes al final del día

Cielos poco nubosos durante buena parte del día, con intervalos matinales y aumento de la nubosidad a últimas horas. Las mínimas descienden ligeramente y las máximas apenas varían, con algún ascenso en zonas altas. Viento del nordeste flojo, intensificándose algo por la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 21 °C

LA PALMA — Predominio del sol con cambios al final

Tiempo mayormente despejado o poco nuboso, con algunos intervalos al final del día. Temperaturas con pocos cambios, aunque las máximas subirán ligeramente en zonas altas. Viento variable con brisas, girando a nordeste flojo por la tarde.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 20 °C

EL HIERRO — Fresco y estable, con más nubes al final

Cielos poco nubosos, con intervalos matinales y aumento de la nubosidad a últimas horas. Mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas estables, con algún ascenso en zonas altas. Viento flojo y variable con brisas, tendiendo a nordeste por la tarde.

Noticias relacionadas

Valverde: 11 / 15 °C