Clavijo: «Canarias no puede tener una actitud aislacionista con Marruecos»

Gobierno canario, empresarios y universidades coinciden en que el Archipiélago debe aprovechar las potentes oportunidades que ofrece Marruecos y «no darle la espalda». «Canarias no puede tener una actitud aislacionista», señaló ayer el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, que encabeza una delegación de más de 60 personas entre organizaciones empresariales, los dos rectores de las universidades canarias, autoridades portuarias y cámaras de Comercio en una visita oficial de dos días a Agadir, que tiene como objetivo reforzar la cooperación con la región de Souss-Massa y avanzar en una agenda compartida basada en la buena vecindad, el desarrollo económico y el intercambio de conocimiento, dado el exponencial crecimiento económico de esta región vecina, a tan solo 100 kilómetros de Canarias.

Clavijo abogó por consolidar la presencia del Archipiélago en el desarrollo de la franja de África Occidental a fin de generar riqueza «en ambas orillas del Atlántico bajo un plano de igualdad y respeto mutuo».

Frente a quienes critican este tipo de acercamiento a Marruecos, el presidente defendió con firmeza la necesidad de que Canarias mantenga una presencia activa en los espacios de decisión internacionales para anticiparse a los cambios globales. Utilizando una metáfora sobre la importancia de la participación estratégica, Clavijo advirtió que en un mundo globalizado «o estás en la mesa o eres el menú», y rechazó cualquier «actitud aislacionista» de Marruecos por considerarla poco inteligente y perjudicial para el pueblo canario. Para el jefe del Ejecutivo autonómico, la presencia en Agadir no es solo una visión deseable, sino una estrategia de futuro obligatoria para aportar conocimiento, aprender de los procesos de cambio y asegurar que el Archipiélago no quede relegado en el diseño del desarrollo del país vecino que marcarán los próximos treinta años.

Clavijo resaltó que esta visita, cuyo día fuerte es hoy lunes, se articula en distintas vertientes fundamentales para el futuro de ambos territorios. Se van a firmar 10 convenios de colaboración, de ellos seis por las universidades. La cooperación empresarial y tecnológica constituye un pilar fundamental, con especial énfasis en sectores donde las Islas son referentes mundiales. El presidente puso en valor la trayectoria canaria en energías renovables, tanto eólica como solar, y muy especialmente en la tecnología del agua. La intención es que las empresas canarias participen como un hub de servicios que dé soporte a las necesidades de formación, medicina y tecnología que demanda el crecimiento de Agadir y su entorno.

Alianzas empresariales

Las Cámaras de Comercio de Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios trabajan junto a sus homólogos marroquíes para establecer convenios que mejoren la operatividad y generen alianzas empresariales.

Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), afirmó, al respecto, la voluntad de Canarias de consolidarse como una plataforma tricontinental en el Atlántico y buscar «oportunidades reales de negocio», las cuales se consiguen «tendiendo puentes, conociéndose y hablando», remarcó. Ortega destaca que la región de Souss-Massa es cercana y complementaria a Canarias, y aunque reconoce que existirá competencia, el objetivo es trabajar juntos para avanzar en la competitividad. Agadir, con 800.000 habitantes, cuenta con 45.000 camas turísticas, grandes cadenas hoteleras y 1,5 millones de viajeros al año. En esta región no hay ni un centenar de camas de las Islas. El fin principal es crear un marco de relación estable donde las organizaciones empresariales se comprometan a facilitar y ayudar en las misiones de acercamiento comercial entre Canarias y Marruecos para realizar inversiones cruzadas y relaciones empresariales de largo plazo en sectores como el agroalimentario, portuario, tecnológico, turístico y logístico.

Santiago de Armas, presidente de Excelcan (Asociación de la Excelencia Turística de Canarias) señaló que Marruecos, y especialmente la zona de Agadir, se está convirtiendo en una referencia turística que puede compaginar su actividad con la de las Islas. Resaltó que existe un claro interés por parte de las autoridades marroquíes en contar con empresas canarias debido a sus 60 años de experiencia en el sector.

Virgilio Correa, presidente de Asinca y Tirma, explicó que en esta misión se centrará en mantener contactos con otras asociaciones de productores agroalimentarios que tengan interés en vender sus productos en Canarias. Por su parte, la empresa Tirma llevará a cabo reuniones con diversas cadenas de distribución locales con el objetivo de distribuir sus productos directamente en Marruecos.

Otra de los objetivos centrales de esta misión es abrir puertas a las oportunidades en puertos. En este sentido, se busca que las infraestructuras portuarias de ambas regiones actúen de manera complementaria para evitar una competencia que, en palabras de Fernando Clavijo, perjudicaría a ambas. Canarias quiere consolidarse como la conexión estratégica entre Europa, África y América. Se están explorando nuevas líneas de conectividad marítima para pasajeros y carga con Agadir a través de la ruta de Cádiz-Canarias.

Germán Suárez, presidente de Astican, expuso que Canarias ha sido históricamente un punto estratégico y de frontera en el tráfico marítimo internacional. Ante el desarrollo exponencial de las infraestructuras portuarias en Marruecos (en ciudades como Agadir, Casablanca y Tánger), subrayó que los empresarios canarios están «obligados a ser protagonistas» en este proceso. A su juicio, se han de analizar debilidades y fortalezas para aprovechar las oportunidades que generen riqueza a largo plazo para la sociedad canaria.

En el ámbito deportivo, la delegación pone el foco en el Mundial de Fútbol 2030, donde Marruecos será una de las sedes principales. Según explicó Clavijo, las federaciones de fútbol intercambiarán un convenio de colaboración esencial para coordinar las actividades que se desarrollarán en los próximos años hasta la cita mundialista, abriendo un campo económico relevante detrás del mundo del deporte.