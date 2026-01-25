En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.
Delcy Rodríguez considera "vergonzoso" que un venezolano agradezca el ataque de EE.UU.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó este sábado de "vergonzoso" que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de EE.UU. en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump.
"Es vergonzoso ver a una venezolana, que se dice venezolana, ir a dar las gracias por el bombardeo y la agresión militar extranjera contra Venezuela", afirmó Rodríguez durante una jornada de atención a una comunidad en el estado La Guaira (norte) afectada por la operación estadounidense.
En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada dijo que el pueblo rechaza "cualquier tipo de agresión" que pueda "causar angustia" a la población.
El Parlamento venezolano avanzará el martes en la aprobación de la reforma de hidrocarburos
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este sábado que el legislativo avanzará el próximo martes en la aprobación de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, una iniciativa de su hermana, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, con la que se pretende conseguir "un aumento de la producción de petróleo".
"El próximo martes en la Asamblea Nacional avanzaremos para aprobar la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos", dijo Rodríguez durante la primera consulta pública de la reforma de la legislación, en un acto con los trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz (este), transmitido por el canal estatal VTV.
En el acto, el titular de la AN señaló que la idea de esta reforma es lograr "un aumento de la producción de petróleo".
Delcy Rodríguez asegura que EEUU le amenazó de muerte para colaborar: "Nos dieron 15 minutos"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que el Gobierno de EEUU les dio "15 minutos" para decidir si prestaban colaboración tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, "o nos matarían". Unas palabras que muestran el intento claro de despejar las sospechas que han crecido en las últimas horas sobre su colaboración con EEUU para la detención del exmandatario venezolano.
La revelación proviene de un vídeo difundido por medios venezolanos como La Hora de Venezuela, donde se observa al entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez -que en la última remodelación del Gobierno pasó a ser Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo-, en una reunión privada con altos funcionarios e influencers del chavismo. El dirigente pide a los asistentes "acallar chismes", después de que las primeras sospechas apuntaran a una traición de la propia Rodríguez a Maduro antes de su detención. El ministro, en un momento determinado, sostiene un teléfono frente a un micrófono mientras pone en altavoz a Rodríguez, que durante seis minutos habla y asegura haber sido amenazada de muerte.
"Lo único que pido es unidad”, fue el primer mensaje que lanzó Rodríguez a los asistentes, en un intento por cerrar las grietas abiertas en el chavismo sobre su propia figura. Este mismo jueves, la edición estadounidense de The Guardian publicó que la presidenta encargada de Venezuela se habría comprometido a colaborar con la administración Trump antes incluso de la detención de Nicolás Maduro, en unas conversaciones que se habrían producido en Catar entre figuras del régimen y funcionarios estadounidense.
Autoridades de Caracas pedirán la liberación de Nicolás Maduro ante organismos multilaterales
El Concejo Municipal de Caracas, dominado por el chavismo, anunció este sábado que se dirigirá ante "organismos multilaterales" para reclamar la liberación y regreso a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.
En una asamblea pública de las autoridades caraqueñas, la concejal Yenny Álvarez leyó ante más de un centenar de chavistas una declaración en la que exigió la liberación de Maduro y Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
"Con este instrumento nosotros nos vamos a ir a los diferentes organismos multilaterales (para exigir la liberación de ambos)", comentó la concejal.
La oposición insta al Gobierno venezolano a publicar el "listado detallado" de 626 excarcelados
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, instó este sábado al Gobierno a publicar un "listado detallado" de las excarcelaciones de presos políticos en las últimas semanas, después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cifrara en 626 las personas que han sido liberadas.
En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado "de manera rigurosa" la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, "permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas".
"La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas", explicó la agrupación política.
Trump asegura que el petróleo venezolano incautado ya está siendo procesado en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que el petróleo incautado a Venezuela en al menos siete buques está siendo ya procesado en refinerías de Estados Unidos y ha insistido en que su gobierno "controla" el petróleo venezolano.
"El petróleo está llegando a las refinerías de Houston, en varios lugares (...). Por decirlo de algún modo, ellos no tienen ningún petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo", ha explicado Trump en una entrevista concedida al diario sensacionalista 'The New York Post' publicada este sábado.
Trump ha explicado que "nosotros controlamos el petróleo de Venezuela. "Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y nos llevaremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero de lo haya ganado jamás", ha argumentado.
Migrantes repatriados
Un total de 182 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó este viernes el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria. En sus redes sociales, Vuelta a la Patria detalló que, del total de retornados, 149 son hombres, 23 son mujeres y 10 son niños, quienes regresaron en el cuarto vuelo de este año desde la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.
Delcy Rodríguez cifra en 626 los excarcelados y pide a Alto Comisionado de ONU verificar
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, y anunció que llamará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG. "Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad", dijo durante una reunión con parte de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores.NLa mandataria rechazó los señalamientos de ONG y familiares contra el proceso de excarcelaciones que fue anunciado el pasado 8 de enero por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Delcy Rodríguez propone convocar "verdadero diálogo político" que incluya a la oposición
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. "Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país", dijo Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, explicó, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid". "Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela", agregó la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.
Venezuela acusa a EEUU de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas"
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha acusado este viernes al Gobierno de Estados Unidos de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas" a raíz del ataque perpetrado a principios de enero y que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, además de decenas de fallecidos.
Así, ha asegurado que el país "fue víctima de un bombardeo sistemático" el pasado 3 de enero, el cual fue perpetrado por el país norteamericano "con la ayuda de la Inteligencia Artificial del más alto nivel visto nunca en todo el planeta", según ha recogido el diario venezolano 'El Universal'.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
- Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
- Canarias se prepara para un domingo de lluvias y rachas muy fuertes de viento
- Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos