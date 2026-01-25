Hacienda avisa a los canarios que hayan vivido de alquier: te devolverán mucho dinero en 2026

Muchos canarios que han vivido de alquiler desconocen que Hacienda podría deberles una importante cantidad de dinero. Así lo ha explicado el experto fiscal José Ramón López, de Tu Blog Fiscal, quien detalla cómo los inquilinos pueden beneficiarse de devoluciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y recuperar parte del dinero pagado en su próxima declaración de la Renta.

Vivir de alquiler en España se ha convertido en una misión casi imposible para muchas personas, debido a los altos precios. Sin embargo, ahora pueden recibir parte del dinero que han pagado por su casa.

La Agencia Tributaria está devolviendo cientos de euros a inquilinos que no aplicaron correctamente la deducción por alquiler en su declaración de la renta. En algunos casos, la devolución alcanza hasta 900 euros por tres ejercicios, y todavía se pueden reclamar varios años no prescritos.

Hacienda devuelve estas deducciones que no se aplicaron

El origen de estas devoluciones por parte de Hacienda está en un error muy habitual, no aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual, especialmente la deducción autonómica. Muchos contribuyentes creen que solo pueden beneficiarse si su contrato es anterior a 2015, algo que solo es cierto para la antigua deducción estatal, ya desaparecida para nuevos contratos.

Esto ha hecho que la Agencia Tributaria haya cobrado más IRPF del debido y ahora debe devolverlo tras la rectificación de las declaraciones.

Actualmente, existen dos tipos de deducciones por alquiler:

La deducción estatal, ya extinta para nuevos contratos, que sí exige que el contrato sea anterior a 2015.

La deducción autonómica, vigente en todas las comunidades autónomas, con requisitos propios de edad, ingresos o situación personal, pero sin exigir que el contrato sea antiguo.

Es esta segunda la que permite recuperar el dinero. Las cuantías varían mucho según la comunidad. Mientras en algunas rondan los 300 euros anuales, en otras pueden superar los 1.000 euros por ejercicio. En Canarias, esta deducción es de hasta el 24% del gasto por el alquiler de tu vivienda.

La normativa tributaria permite solicitar la rectificación de las declaraciones de los últimos cuatro años no prescritos. En estos momentos se pueden reclamar: 2021, 2022, 2023 y 2024

"Si no se reclama a tiempo, se pierde el derecho a la devolución", advierte José Ramón López. Por eso insisten en revisar cuanto antes las declaraciones anteriores, especialmente la de 2021.

Esta posible devolución afecta a personas que hayan vivido de alquiler como vivienda habitual, hayan presentado la renta y cumplan los requisitos autonómicos de ingresos y edad. No importa que el contrato sea reciente ni que el alquiler sea posterior a 2015.

La vía es solicitar una rectificación de la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria. Hacienda revisa el caso y, si procede, devuelve el importe directamente en la cuenta bancaria del contribuyente.

Así que, si has vivido de alquiler desde 2021, puede que Hacienda te deba dinero y no lo sepas. Revisar la renta antes de que prescriba el ejercicio de 2021 para pedirlo antes de la Declaración de este año.