Héctor Socas, físico solar: "Hace más de un siglo que no hay un eclipse total en la Península"

¿Por qué es tan relevante un eclipse solar total?

Es un evento importante socialmente. Es una experiencia increíble, y hay que vivirla, porque nada tiene que ver con el parcial. En España, además, hace mucho que no hay un eclipse total. En la Península hacía más de un siglo que no había un eclipse total. Y el último en España fue en Canarias, en 1959. Nuestra generación no ha visto uno, salvo quien haya viajado para verlo. Y ahora tenemos la oportunidad de ver tres seguidos. A nivel científico, hay trabajos que se pueden hacer, pero no es como antes. En el pasado fue un evento que generaba mucha expectación, ya que permitía ver la corona del Sol, que no se podía contemplar de otra forma. Ahora, tenemos sondas espaciales que están mirando continuamente hacia la corona solar.

¿Hay alguna explicación a por qué se producen tres eclipses de golpe prácticamente en la misma zona?

No hay una razón clara, es un poco de chiripa (risas). No es que los eclipses sean totalmente aleatorios, siguen ciertos patrones. Al final es una cuestión de mecánica celeste. La Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol y cuando coinciden ocurren estos eclipses. Y hay un fenómeno llamado ciclos de Saros, que asume que existe un patrón de repetición de 12 años con respecto a los eclipses. Sin embargo, como la Tierra gira y la rotación de la Tierra no tiene nada que ver con el movimiento alrededor del Sol, pues el lugar donde cae cada eclipse en la Tierra es diferente cada vez. Se va moviendo sobre la superficie de la Tierra unos 120 grados en cada ciclo.

Históricamente, ¿por qué era tan interesante ver los eclipses de Sol?

La razón fundamental es porque es una de las formas de ver su corona, una de las características más importantes del Sol. Y es que gracias a ella vemos su campo magnético en todo su esplendor surgiendo de la superficie y formando arcos. Este campo magnético está relacionado con el ciclo de actividad del Sol y con las tormentas solares, por ejemplo. Cuando se ve por primera vez que el Sol tiene ese campo magnético es cuando hay un eclipse y los observadores pueden ver que aparecen todas esas líneas. Eso significaba que el Sol no termina donde se cree, que hay algo más que no podemos ver durante el día.

¿Qué importancia tiene la corona solar a día de hoy?

La corona es todavía un objeto de estudio muy importante. Muchas de las grandes preguntas que tenemos sobre el Sol tienen que ver con su naturaleza, propiedades, el porqué está tan caliente y cómo se propagan las ondas ahí. Ahora contamos con satélites espaciales que tapan nuestra estrella con un disco y así podemos observar la corona continuamente, incluyendo cómo se mueve, cómo evoluciona y cuándo se producen explosiones. Lo que pasa es que la Instrumentación que tenemos en el espacio es limitada, tiene que ser pequeña porque un cohete no puede lanzar un instrumento muy grande y no se puede modificar ni actualizar. Hay cosas para los que tenemos que utilizar instrumentos en tierra que pueden hacer un tipo de observaciones. Por eso, si tienes suerte de que el eclipse caiga en tu observatorio donde hay instrumentación potente, se puede hacer mucho más. Hay trabajos recientes sobre la abundancia de helio en la corona, que ha generado mucha discusión. Pero eso ya implica estudios más detallados con instrumentación.

¿Qué incógnitas guarda aún el Sol?

La más importante tiene que ver con el intercambio de energía en la corona. Se buscan explicaciones a por qué la corona está tan caliente, pues está a millones de grados, muy lejos de los miles de la superficie del sol. Hoy sabemos que tiene que haber un transporte de energía a través del campo magnético desde abajo en forma de ondas, pero lo que no tenemos claro es cómo esa energía se deposita en la corona y hace que se caliente. Por otro lado, aun sabiendo que hay ondas propagándose, no tenemos buenas observaciones sobre cómo transportan la energía y qué reacciones hacen que se produzcan las erupciones que dan lugar a tormentas solares. Todo ese comportamiento dinámico de la corona es lo que todavía no se entiende.

Cuando se habla de los eclipses, siempre se reseña que quienes lo contemplan acaban teniendo comportamientos algo extraños, ¿por qué sucede?

No me compete a mí, pero es un espectáculo muy inusual que ocurre con muy poca frecuencia, lo que lo hace muy impresionante. Prácticamente, es lo más espectacular que puedes ver en el cielo, salvo que caiga un meteorito. En un eclipse solar total el día se convierte en noche cuando no toca y rápidamente. Luego yo creo que sociológicamente la gente se prepara mucho para vivir un eclipse. Se va hablando hace mucho tiempo antes, viaja y se encuentra con personas que también han viajado. Es una experiencia muy rápida, que es como un clímax de un fenómeno que lleva tiempo generando tensión. Cuando toda esa multitud se encuentra en esa situación, explotan en una especie de júbilo y una conexión especial entre ellos. En lo que se refiere a la naturaleza, también se vuelve un poco loca. Quizás tenga que ver con lo que se conoce como viento del eclipse, que son las corrientes de aire que se generan debido al cambio rápido de temperatura. Es sobrecogedor y parece casi brujería.