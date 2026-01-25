Más locales, más apuestas online y una ludopatía juvenil que crece

En barrios como Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, el juego ha dejado de ser algo puntual para convertirse en parte del paisaje cotidiano. En apenas unas calles se concentran hasta siete locales vinculados a apuestas, casinos o bingos, una presencia constante que normaliza el acceso a las tragaperras y facilita que la apuesta forme parte de la rutina diaria. El escenario se repite en cada ciudad de las Islas. La proliferación de estos espacios, especialmente en zonas residenciales, ha intensificado la preocupación de profesionales y entidades sociales por el impacto que esta oferta tiene en la población más vulnerable.

Hace mucho tiempo, la entrada a uno de estos locales cambió la vida de Drasik, de 40 años. Se encuentra desde hace un año en tratamiento por juego patológico en el Centro Aluesa de Fundación Adsis. Identifica dos momentos clave en su relación con el juego. «El primero fue cuando descubrí el juego por internet allá por 2010», explica. El segundo llegó más de una década después, tras una crisis personal. «Después de una crisis con mi pareja, a mediados de 2022, el juego se volvió impulsivo y cotidiano», relata.

La falsa esperanza

El juego no era solo una cuestión económica. «Era una forma de evasión, me hacía olvidar todo a mi alrededor», reconoce. A esa desconexión se sumaba una expectativa constante de recuperación. «Existía una falsa esperanza de que algún día ganaría, de que recuperaría algo de lo que había jugado», añade. Esa idea, común entre las personas con ludopatía, alimentó una dinámica cada vez más difícil de frenar.

Joven realiza apuestas desde el móvil. / Adsis

Ser consciente del problema no significó pedir ayuda de inmediato. «Uno sabe que las cosas van mal mucho antes de dar el primer paso», afirma. En su caso, la vergüenza y el miedo retrasaron la decisión hasta que la situación se volvió insostenible. «La deuda llegó a un punto muy complicado y el tiempo que invertía en el juego copaba todo lo que hacía fuera del trabajo», recuerda.

Deuda emocional

El proceso terapéutico no ha sido sencillo. «Te enfrentas a una deuda económica importante, pero la deuda psicológica es la más difícil de gestionar», explica. La culpa y los remordimientos forman parte del camino. «Hay que trabajarlos mucho», señala, destacando el papel del acompañamiento profesional para iniciar un cambio real.

La ludopatía ya no es un problema marginal ni limitado a perfiles concretos. Desde los recursos especializados de atención a las adicciones comportamentales se constata una presencia cada vez mayor de personas jóvenes que desarrollan una relación problemática con el juego, especialmente en su vertiente online. Así lo refleja la experiencia diaria del Centro Aluesa de prevención y tratamiento de adicciones comportamentales, de Fundación Adsis.

Su coordinador, Óscar Lorenzo, explica que en 2025 las personas de entre 18 y 29 años representaron el 26,4% del total de usuarios atendidos por trastornos relacionados con el juego. Una cifra significativa que confirma el peso creciente de esta adicción en edades tempranas, aunque Lorenzo insiste en que no existe un único perfil. «Nos encontramos con personas en situaciones de empleo estable y condición económica favorable y también personas con pocos recursos», señala.

Óscar Lorenzo, coordinador del Centro Aluesa. / Adsis

Juego online

En el caso de los jóvenes, muchos cuentan con estudios medios o superiores y con apoyo familiar, un factor que facilita la detección y el acceso al tratamiento. Lorenzo subraya además que el problema ya no se limita a una sola modalidad. «La suma de personas que realizan juego mixto y online supera a las que lo hacen solo presencial», explica, confirmando una tendencia clara hacia la combinación de distintos tipos de apuestas.

Las consecuencias del juego problemático van mucho más allá de las pérdidas económicas. Desde Aluesa advierten de un deterioro progresivo del bienestar psicológico y social, con presencia frecuente de ansiedad, síntomas depresivos, problemas de sueño y conflictos familiares. En algunos casos, la adicción deriva también en aislamiento social o en conductas de riesgo asociadas a la necesidad de obtener dinero para seguir jugando.

Retraso en la ayuda

Uno de los elementos más preocupantes es el tiempo que transcurre hasta que la persona pide ayuda. Según los datos del centro, ese periodo no suele ser inferior a siete u ocho años, aunque en jóvenes puede acortarse cuando el entorno familiar detecta el problema. «El porcentaje de éxito del tratamiento depende del tiempo que tarda la persona en pedir ayuda», advierte Lorenzo.

El psicólogo experto en adicciones Jesús Emilio Castro coincide en que el contexto actual ha transformado profundamente la relación con el juego. A su juicio, las tasas de jugadores patológicos se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo, situándose «en torno al 3 o 3,5%», aunque reconoce que entre jóvenes ese porcentaje suele ser mayor. «Lo que sí probablemente ha ido transformándose es la facilidad y la inmediatez que proporcionan los teléfonos e internet», explica.

Exterior de una casa de apuestas. / Carlos Perez

Riesgo constante

Castro subraya que esa accesibilidad incrementa el riesgo. «A más accesible y sencillo resulta apostar, las tasas de prevalencia e incidencia del juego patológico se van a situar en los rangos más altos», señala, recordando que algunos estudios sitúan ese porcentaje incluso en el 5%. No obstante, insiste en la cautela a la hora de interpretar cifras: «No hay estudios epidemiológicos en Canarias, por lo que los datos que se ofrecen pueden estar muy sesgados».

En la práctica clínica, el cambio es evidente en el tipo de juegos implicados. «Ha aumentado los problemas relacionados con el juego online», explica Castro, mientras que las tradicionales máquinas tragaperras han pasado a representar «un porcentaje marginal» de los motivos de consulta. Para el especialista, el problema no es exclusivo de una franja de edad. «No es que las apuestas online sean especialmente adictivas para los jóvenes, es que lo son para todas las edades».

Exterior de un local de apuestas. / José Carlos Guerra

Uno de los factores determinantes es la inmediatez del resultado. «En los juegos de apuestas online el apostador conoce en tiempo real el resultado de su apuesta», detalla, lo que incrementa el potencial adictivo y dificulta el control de la conducta. En el caso de los jóvenes, esa dinámica se ve reforzada por su familiaridad con la tecnología y por una menor percepción del riesgo.

Castro explica que el juego actúa a menudo como una vía de regulación emocional. «Un jugador con problemas de juego siempre juega como forma de regular su estado de ánimo», afirma. Apostar permite evadirse temporalmente del malestar, pero acaba generando una espiral en la que se juega para aliviar las consecuencias negativas de haber jugado.

Falta de control

Ambos expertos alertan de la falta de controles efectivos en el acceso al juego online. «Un menor se las puede ingeniar para conseguir acceso a determinadas plataformas», reconoce Castro, que insiste en la importancia de analizar el entorno familiar, educativo y social para comprender el problema en toda su dimensión.

Noticias relacionadas

Desde Aluesa, el mensaje final es claro: la ludopatía tiene tratamiento y la recuperación es posible si se actúa a tiempo. «Con el tratamiento adecuado y una red de apoyo, se puede superar la adicción al juego de azar», concluye Lorenzo, recordando que la normalización social del juego sigue siendo uno de los principales obstáculos para detectar el problema en sus primeras fases.