Cuando el juego deja de ser un juego

La ludopatía rara vez irrumpe de forma brusca. En la mayoría de los casos se instala poco a poco, disfrazada de distracción, de rutina o de una salida momentánea a los problemas cotidianos. Detrás de esta adicción comportamental hay diversas historias personales marcadas por el silencio, la culpa y un impacto que no se limita a quien juega, sino que alcanza de lleno a su entorno más cercano.

El impacto de la ludopatía se extiende mucho más allá de quien juega. Ana Rodríguez tiene 55 años y vivió la adicción de su madre desde niña. Su testimonio, se remonta a una época en la que apenas existían recursos especializados. «Comenzó mientras trabajaba», cuenta. Su madre tenía una empresa familiar que se dedicaba a la venta de muebles, joyas y ropa. Durante las esperas para cobrar a clientes vinculados a bingos, se fue enganchando «poco a poco».

Ausencia de medidas preventivas

Hace más de treinta años, recuerda, las ayudas eran limitadas o quizás, la información para acceder a ellas no era tan amplia como lo es en nuestros días. «En aquella época las opciones eran mínimas», explica. Su madre acudió a una asociación en Cruz de Piedra y recibió atención psicológica a través del Servicio Canario de la Salud, aunque, según relata, «la psicología funcionaba fatal». La falta de información y de herramientas adecuadas dificultó abordar el problema.

Las medidas propuestas chocaron con la negación de su madre quien afirmaba controlar la situación y se negaba a aceptar las ayudas que el entorno buscaba para el bienestar de todos. «Le dijeron que no podía disponer del dinero más allá de lo justo y necesario, ni llevar tarjetas», recuerda Ana. Su madre se negó. «Decía que podía controlar la situación, pero no era así», asevera. La adicción continuó avanzando.

Para la familia, las consecuencias fueron devastadoras. «Éramos su marido y tres hermanos pequeños. Una situación y un hogar muy complicado», resume. El estado emocional de su madre variaba en función del juego.

«Cuando tenía dinero estaba calmada; cuando no, la cosa cambiaba muchísimo», explica. Hubo episodios de ansiedad, depresión y consumo de pastillas. «Para ella y para la familia fue destructivo, también a nivel económico», añade.

Consecuencias para el entorno

Ana, por su parte, fue consciente del problema desde muy pequeña. «Como niña, desde el principio, sobre todo cuando veía que por las noches no venía a casa», recuerda. Con el paso del tiempo, la situación se agravó. «La bola se fue haciendo cada vez más grande», afirma.

Hoy observa con preocupación el aumento de la ludopatía entre jóvenes. «Da auténtico miedo», advierte. «No saben a lo que se exponen, ni para su salud mental ni para su entorno familiar». Historias como la suya muestran que la ludopatía no es un problema individual, sino una realidad que atraviesa generaciones y deja huellas profundas si no se detecta y se acompaña a tiempo.

Con los años, Ana ha aprendido a poner nombre a lo que vivió y a entender que aquello no fue un problema aislado, sino una adicción que marcó a toda la familia. Su historia es también un aviso: la ludopatía no siempre se ve, pero deja consecuencias que pueden acompañar toda una vida.