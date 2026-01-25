La pugna de NC y 1º Canarias se extiende a todas las islas

La crisis interna de Nueva Canarias (NC) y el nuevo proyecto político que representa Municipalistas Primero Canarias (1º CAN) salen del ámbito de Gran Canaria y aterrizan en el resto de las islas donde la formación canarista ha intentado implantarse en los últimos años en forma de alianzas con partidos locales. En diciembre la cúpula de Municipalistas estuvo en Fuerteventura y hace unos días en Lanzarote. En breve estará en El Hierro y en Tenerife, además de que también se sentará con grupos políticos locales e insulares de Gran Canaria con el fin de extender lo que denomina la mesa de unidad nacionalista, en la que NC no está por decisión propia. Sin embargo, el riesgo de que los partidos que le acompañaban hasta ahora en el Frente Amplio Canarista (FAC) en otras islas se vayan a la formación que lideran Teodoro Sosa y Óscar Hernández es cada vez más evidente.

Un síntoma de que la confrontación entre ambas formaciones traspasa las fronteras de Gran Canaria fue la respuesta virulenta de NC cuando los dirigentes de Primero Canarias convocaron a los partidos locales e insulares de Lanzarote a varias reuniones para debatir sobre una confluencia para las elecciones generales. El diputado regional y máximo dirigente de NC en la isla de los volcanes, Yone Caraballo, ha lanzado duras críticas contra el partido escindido de la formación canarista y su intención de entrar en Lanzarote de la mano de sus antiguos aliados.

De hecho Caraballo no solo descalifica a Municipalistas sino que cuestiona las intenciones del alcalde de Yaiza y consejero en el Cabildo, Óscar Noda, de crear un nuevo partido insular y la posibilidad de aliarse con la formación de Teodoro Sosa. Noda fue candidato de NC al Cabildo de Lanzarote en 2023 pero desde entonces se ha alejado del partido que dirige Caraballo y ahora ha lanzado la iniciativa de crear su propio partido en alianza con formaciones locales, algunas de las cuales también se han desvinculado de NC.

En una línea similar se mueve el tablero político local en Fuerteventura. El que fuera candidato de NC al Cabildo majorero y alcalde de Antigua, Matías Peña, también ha entrado en la órbita de Primero Canarias tras los encuentros que se celebraron en diciembre. Peña llegó a ser el presidente de los canaristas en Fuerteventura pero duró poco tras su decisión de entrar en el grupo de gobierno del Cabildo, formado por CC y PSOE, acción que fue descalificada por la dirección de NC. Peña se negó desde el primero momento a participar en una posible moción de censura contra la presidenta insular, Lola García, de Coalición Canaria.

Salto al Hierro y Tenerife

Frente a lo sucedido en Lanzarote, las reuniones de 1º CAN en la isla majorera fueron recibidas en silencio por NC y, como en la isla de los volcanes, los canaristas no acudieron a estos encuentros. La diputada regional de NC por Fuerteventura, Natalia Santana, intenta que no haya también una fuga de partidos locales, pero desde Primero Canarias aseguran que tanto Peña como la formación Unidos por Betancuria están más cerca ahora de sus postulados.

En febrero el salto de la formación de Sosa y Hernández será al Hierro y a Tenerife, islas donde el nacionalismo está dominado históricamente por Coalición Canaria. El partido tiene previsto contactar preferentemente con el alcalde de Valverde, Carlos Brito, que hace unos años estuvo en NC y posteriormente recaló en Asamblea Herreña (AH), organización que abandonó para pasar el grupo de los no adscritos. Junto a Brito los municipalistas se reunirán con Agrupación Herreña Independiente (AHI), formación que mantiene identidad propia, pero es aliada de Coalición Canaria en el Parlamento autonómico.

Tenerife es, a priori, una isla complicada para Primero Canarias a la hora de buscar aliados locales. El primero con el que se reunirá será Escolástico Gil, alcalde de El Rosario, uno de los regidores independientes con más fuerza en la isla y que también alcanzó un acuerdo con NCen los comicios de 2023. Municipalistas espera conseguir un principio de acuerdo con Gil en el documento para una confluencia electoral.

Un dirigente tinerfeño en el que también se ha fijado Primero Canarias es en Daniel Díaz, otro político local de los «damnificados» de NC. Díaz fue alcalde de Tacoronte entre 2019 y 2023, el único regidor del partido canarista en Tenerife, y llegó a ser presidente de la formación en la isla y candidato al Parlamento. A principios de este año Daniel Díaz lanzó públicamente su idea de crear un partido local en Tacoronte de cara a las elecciones de 2027 y, aunque indicó que no abandona aún NC, Municipalistas da por hecho que terminará yéndose de la formación canarista y también lo convocará para intentar llegar a un acuerdo de posible confluencia electoral. Asimismo se contactará con otras formaciones locales de Tenerife de cara a ese encuentro por la unidad nacionalista.

Municipalistas tiene representación en la gran mayoría de los 21 municipios de Gran Canaria. No obstante, se tiene previsto convocar a partidos locales e independientes de aquellos municipios donde aún no tienen presencia, entre ellos Ando Sataute, de Santa Brígida, y Juntos por Mogán, de la alcaldesa moganera Onalia Bueno. También hay contactos en Valleseco y Artenara, mientras que antes de acabar febrero se pretende constituir la Ejecutiva local de Las Palmas de Gran Canaria, municipio prioritario para la formación, en el que se pretende fichar a nuevos dirigentes de cara a las elecciones locales de 2027.

La mesa de unidad nacionalista que Municipalistas Primero Canarias quiere extender a todo el Archipiélago tiene como primer objetivo articular una confluencia de cara a las elecciones generales, ante la previsión de que se adelanten. No obstante, en el trasfondo también se busca allanar el camino con formaciones locales e insulares de diferentes islas para posibles alianzas en las elecciones autonómicas y municipales de 2027. El criterio es similar al que ha intentado NC en diferentes convocatorias, aunque la diferencia ahora es que muchas de las formaciones con la que se reúne Municipalistas estuvieron antes con la organización canarista.