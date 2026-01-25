Pulso turístico de Rabat a Canarias

Marruecos, el eterno aspirante, el competidor más aventajado, ha terminado por ganar, al menos una ronda, del pulso que mantiene desde hace años con Canarias en materia turística. Por primera vez en la historia, el reino aluí ha terminado el año con más visitantes que los registrados por el Archipiélago. A lo largo de 2025, Rabat ha contabilizado 19,8 millones de turistas. Un dato que responde a la estrategia desplegada desde hace años por el país del Norte de África para engordar su industria turística, con inversiones, promociones y desarrollo de infraestructuras.

A falta de que se produzca el cierre de datos oficial, el año pasado las Islas recibieron 18,6 millones de visitantes –extranjeros y nacionales–. Una cifra que se queda bastante por debajo de la obtenida por Marruecos y que –aunque Canarias se empeñe ahora en desterrar la idea de que el conteo de turistas es la parte más importante de la ecuación– en cierta manera sí que escuece algo en el destino. Porque el exponencial desarrollo de esta industria en una región a apenas 250 kilómetros del Archipiélago supone toda una competencia para el principal motor económico de las Islas. Una situación que, si bien no preocupa, sí que ocupa los pensamientos de las patronales sectoriales en Canarias, que confían en el marco jurídico y la profesionalidad de la industria en la región como principales bazas para no perder competitividad.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria de Marruecos, el país incrementó la llegada de turistas un 14% el año pasado. Y su previsión es mantenerse al alza, con el objetivo de alcanzar los 26 millones de visitantes en el año 2030. El aumento del número de personas que vinieron a pasar sus vacaciones al Archipiélago se quedó en 2025 en un 4%, después de cuatro años consecutivos de llegadas récord. Pero las expectativas en el caso de las Islas son de estabilización o, incluso, de un suave descenso, como ya han comenzado a indicar los datos de los últimos meses.

Eso si, se debe puntualizar que no solo se están comparando los datos turísticos de una comunidad autónoma con los de todo un país –si se contraponen los datos del conjunto de España, la industria nacional barre por goleada tanto en número de llegadas como en peso económico de la actividad–, sino que los grandes números del reino alauí tienen cierto truco. Rabat contabiliza como turistas a todos sus nacionales que viven fuera de sus fronteras y retornan para pasar sus vacaciones. En un país emigrante, que tiene a muchos ciudadanos en el exterior, este colectivo tiene un peso importante en las estadísticas turísticas. Desde luego, bastante más que el que pueden representar los canarios que residen en el exterior. Y aunque no hay datos de 2025, en el primer semestre del año pasado los marroquíes residentes en el extranjero fueron casi la mitad de las llegadas. Por lo que, si se comparan estrictamente la visita de foráneos, el Archipiélago sigue liderando.

Pero no hay que desdeñar el despegue económico que protagoniza el reino alauí. Rabat prepara la apertura de 161 nuevos hoteles con un total de 33.410 habitaciones y se ha empecinado en mejorar la conectividad aérea de aquellas zonas que quiere potenciar. «Que se desarrolle el norte de África es bueno para la economía de esos países y que nuestros vecinos suban su nivel de renta es bueno también para Canarias», destaca José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT).

Históricamente ha sido uno de los principales destinos competidores no solo por la cercanía geográfica, sino también por tener un clima similar que le permite robar turistas a las Islas durante los meses de invierno, la temporada alta para Canarias. De esta manera, se está convirtiendo en una de las alternativas más sólidas para viajar desde el continente europeo.

Pero, las diferencias culturales que existen con el resto de Europa dan a Canarias una baza extra. Así lo ve Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), quien apunta que el Archipiélago siempre ha tenido la «espada de damocles» de este destino competidor, sobre todo «respecto a la turoperación».

Por eso, insiste en que «no nos tenemos que quedar mirando, tenemos que seguir trabajando y hay que entender que otros destinos pueden mejorar también». Marichal apunta que Canarias debe seguir impulsando su planta alojativa, diferenciándose, resaltando la profesionalidad de sus plantillas y destacando su seguridad. «Todo esto, de momento, hace que seamos más competitivos».