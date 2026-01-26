Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes

El frente atlántico barrerá la Península de oeste a este, con precipitaciones generalizadas y riesgo importante en Galicia, mientras Canarias queda al margen del temporal

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de la llegada este lunes de un nuevo frente asociado a la borrasca atlántica Joseph, que dejará lluvias abundantes y localmente fuertes en gran parte de la Península. El episodio será especialmente adverso en Galicia y en el oeste del sistema Central, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados muy elevados.

En Galicia, la Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias en la provincia de Pontevedra desde las 08:00 hasta las 23:59 horas. En esta comunidad se podrían alcanzar acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, con el añadido del deshielo y la posibilidad de tormentas puntualmente intensas.

Durante la mañana, las precipitaciones serán más escasas en el centro y el este peninsular, aunque con cielos nubosos. A partir de las horas centrales del día, el frente entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos y lluvias en amplias zonas, salvo en el arco mediterráneo y Baleares, donde se esperan precipitaciones débiles o inexistentes.

En Canarias, la situación será muy distinta, con predominio de la estabilidad atmosférica. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios y viento flojo de dirección variable, girando a oeste al final del día. En el estado de la mar, habrá mar rizada a marejada y mar de fondo del noroeste con olas que disminuirán de 4–5 metros a 2–3 metros a lo largo de la jornada.

El tiempo, isla a isla

LANZAROTE — Tiempo estable durante la jornada

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con predominio del norte al inicio y del oeste al final del día, con brisas en costas.

Temperaturas (°C): Arrecife 12 / 20

FUERTEVENTURA — Ambiente tranquilo con nubes ocasionales

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas, más probables en norte, este y oeste. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo variable, con predominio del norte al inicio y brisas en costas.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 20

GRAN CANARIA — Estabilidad generalizada

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos matinales en zonas bajas y aumento de la nubosidad en vertientes este y norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, con brisas en costas y predominio del oeste en cumbres.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 14 / 20

TENERIFE — Algo más de nubosidad en algunas vertientes

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en vertientes sur a primeras horas y en nordeste y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en cumbres y pocos cambios en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales de madrugada. Viento flojo variable, con brisas en costas y moderado del noroeste en cumbres, girando a oeste al final.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 13 / 22

LA GOMERA — Jornada estable con nubes puntuales

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y este, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, con brisas en costas, girando a oeste flojo a moderado al final del día.

Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 15 / 21

LA PALMA — Tiempo tranquilo en general

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en zonas altas. Viento flojo variable, con brisas en costas y giro a oeste moderado por la tarde.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 15 / 19

EL HIERRO — Estabilidad con algunas nubes

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, con brisas en costas y giro a oeste flojo a moderado al final de la jornada.

Temperaturas (°C): Valverde 9 / 13

