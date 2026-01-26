Canarias se planta ante el Estado y rechaza asumir en solitario los traslados de menores

El Gobierno de Canarias ha comunicado formalmente al Estado que no asumirá, a partir del próximo 1 de febrero, la competencia en materia de traslados de menores. La decisión ha sido trasladada mediante una carta remitida este lunes por la Consejería de Presidencia al delegado del Gobierno en Canarias, y ha sido puesta también en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Fiscalía de Menores, al entender el Ejecutivo autonómico que la medida adoptada por la Administración estatal vulnera los principios de cooperación y lealtad institucional.

Así lo explicó esta mañana el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, quien subrayó que Canarias no se niega a asumir esta competencia, recogida en el Estatuto de Autonomía, pero advirtió de que en este momento no se dan las condiciones necesarias para hacerlo con garantías. Entre los motivos, señaló la falta de efectivos suficientes en la Policía Canaria y la ausencia del grupo de trabajo que debía analizar el traspaso de funciones.

Grupo de trabajo

Cabello recordó que en dos reuniones de la Junta de Seguridad, celebradas en 2019 y en noviembre, se acordó la creación de un grupo de trabajo, liderado por la Delegación del Gobierno, para estudiar cuándo y cómo debía producirse la asunción de esta competencia por parte de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, ese grupo nunca llegó a constituirse. Pese a ello, denunció, el Estado ha comunicado de forma unilateral que los traslados de menores pasarán a ser responsabilidad del Ejecutivo canario.

En este contexto, el portavoz recalcó que la Policía Autonómica cuenta actualmente con 282 efectivos, una cifra que considera insuficiente para asumir una competencia de este calibre, que afecta tanto a menores migrantes como a menores con medidas judiciales. A su juicio, la decisión estatal no solo carece de respaldo técnico y organizativo, sino que puede generar riesgos en la protección de los menores y en la actuación de los cuerpos de seguridad.

El Consejo de Gobierno también aprobó hoy la prórroga de la declaración de excepcionalidad en la atención a menores migrantes no acompañados, lo que permitirá mantener durante los próximos dos años el refuerzo extraordinario de personal encargado de tramitar los expedientes. La medida da continuidad a la contratación de 39 profesionales, con una inversión de 1,7 millones de euros, en una comunidad que tutela actualmente a 4.147 menores.

Bloqueo

El portavoz aprovechó además para responder a las críticas del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha atribuido la falta de nuevos traslados de menores a una supuesta lentitud del Gobierno canario en la tramitación de expedientes. Cabello negó esta versión y aseguró que la Comunidad Autónoma ha remitido ya 755 expedientes completos a la Delegación del Gobierno para su traslado a la Península, además de estar gestionando las resoluciones correspondientes a nuevas llegadas.

Según explicó, el principal bloqueo se produce cuando las comunidades autónomas de destino comunican que no disponen de plazas para acoger a los menores asignados, debido a que el Estado no ha activado la financiación comprometida para crear esos recursos. En este escenario, sostuvo, Canarias no puede ejecutar traslados cuya responsabilidad última corresponde al Gobierno central, tal y como han señalado varios autos del Tribunal Supremo.

Cabello insistió en que lo que Canarias espera del Estado es colaboración, ayuda y acompañamiento para revertir una situación de emergencia migratoria que sigue siendo excepcional. El Ejecutivo autonómico, recalcó, mantiene su voluntad de asumir nuevas competencias en el futuro, pero solo "cuando se den los medios, la planificación y las circunstancias necesarias para garantizar el interés superior de los menores".