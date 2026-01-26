Canarias Play ya está disponible en iOS y Android para móviles y tabletas

Canarias Play, la plataforma digital de Radiotelevisión Canaria (RTVC), da un nuevo paso en su evolución con el lanzamiento de sus aplicaciones oficiales para iOS y Android, que ya pueden descargarse en móviles y tabletas. Con esta incorporación, la ciudadanía podrá acceder de forma más cómoda e inmediata a los contenidos desde cualquier lugar, ampliando las posibilidades de consumo digital y reforzando la apuesta de RTVC por la modernización y el crecimiento de su oferta audiovisual.

La plataforma, que arrancó el viernes 23 de enero, continúa en fase de implementación y está registrando un funcionamiento muy positivo, con una experiencia estable y un rendimiento sólido tanto en su versión móvil como a través de su acceso web en canariasplay.es, consolidándose como una nueva vía de conexión directa con los contenidos de RTVC.

Desde su puesta en marcha, Canarias Play ha demostrado además una destacada capacidad de respuesta técnica, asumiendo con éxito uno de sus retos más exigentes: el despliegue de emisiones simultáneas durante el fin de semana del Carnaval, en el que llegó a ofrecer hasta cinco señales activas al mismo tiempo. Entre ellas, se combinaron retransmisiones del Carnaval en distintas islas, eventos deportivos y señales institucionales, garantizando la continuidad del servicio sin interrupciones.

Durante esos días, el público pudo seguir la Fase I de Murgas Infantiles de Santa Cruz de Tenerife el viernes, y ya el sábado disfrutar tanto de las Murgas Infantiles de Las Palmas de Gran Canaria como del encuentro de fútbol entre la UD Las Palmas y el Córdoba, además del Festival Coreográfico Infantil celebrado en la capital grancanaria. De forma paralela, se mantuvieron activas las emisiones de Televisión Canaria NET y de La Radio Canaria, sumando así una oferta completa y simultánea dentro del mismo entorno digital. El domingo, la plataforma continuó con un despliegue de contenidos en paralelo que incluyó el Festival Coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la Final de Vóley de la Copa de SM La Reina y la Gala del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, nuevamente con el apoyo de la señal internacional y la emisión radiofónica.

El lanzamiento de las aplicaciones móviles refuerza el objetivo de Canarias Play de consolidarse como una plataforma moderna, accesible y preparada para seguir creciendo, incorporando nuevas funcionalidades de forma progresiva y mejorando la experiencia de usuario, tanto para el público de Canarias como para quienes siguen la programación desde fuera del Archipiélago.