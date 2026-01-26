El Estatuto Marco se sella sin el apoyo de los sindicatos médicos de Canarias: "No contempla nuestras reivindicaciones"

Sanidad firmó esta mañana un acuerdo con los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse para sacar adelante el borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), la norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios públicos y que lleva tres años en negociación –y más de 60 reuniones–. Sin embargo, lo ha hecho sin el apoyo de los sindicatos médicos. CIG-Saúde no secundó el acuerdo y los facultativos continúan reivindicando una norma propia para su categoría profesional. En este sentido, las movilizaciones previstas para los próximos meses, que comenzarán en febrero, continúan convocadas.

El nuevo texto incorpora más de cien cambios y pretende reformar el anterior estatuto, que data de 2003. Para la ministra de Sanidad, Mónica García, supone «la reforma sanitaria más importante de lo que llevamos de siglo», ya que la norma anterior no se había modificado en 22 años. Entre las principales reivindicaciones destaca el fin de las guardias de 24 horas, que se sustituyen por otras de duración inferior a 17 horas. Y están asociadas a descansos y libranzas obligatorios. Por otro lado, se establecerá una jornada máxima semanal de 45 horas, inferior al umbral europeo, y se incorporará por primera vez un mecanismo de intervención ante situaciones de sobrecarga persistente.

Otras mejoras laborales

El texto también reconoce la conciliación como un derecho y establece ofertas públicas de empleo periódicas y límites a la temporalidad. Y en lo que se refiere a la labor investigadora y docente, García indicó que también se reconocerá como trabajo efectivo. «Parecía que era un tema olvidado que nadie reivindicaba y nosotros lo hemos rescatado», añadió. La jubilación anticipada y la clasificación profesional son otros de los grandes logros de las fuerzas sindicales en este nuevo texto.

Por su parte, el Comité de Huelga compuesto por varios representantes de facultativos –CESM, SMA, MC, AMYTS, SME y O’MEGA– asegura que no se les ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el nuevo documento. El secretario general del Sindicato Médico en Canarias (CESM), Levy Cabrera, explica que una norma específica y propia –su principal reivindicación y que para la ministra supondría una segregación de la sanidad pública– permitiría una negociación directa de las especiales condiciones de formación, competencia y responsabilidades de los facultativos, entre otras. Además, lamentó, que la reclasificación profesional aprobada ayer «no contempla todas estas especificidades», sentencia. Asimismo, advierte que de no ser así podría darse un desmantelamiento del sistema público, un favorecimiento de la sanidad privada y una escasez de especialistas que migrarán a otras regiones de Europa.

Representación médica

Sin embargo, la ministra insistió en que las reivindicaciones de los facultativos sí están recogidas en el borrador. «E incluso tienen a su disposición un capítulo propio dentro del documento», matizó. Aunque para los médicos eso no es del todo cierto. Según cuentan, en ese capítulo propio tan solo se regula de manera específica el tema de las guardias y, a su juicio, de una manera «muy insuficiente y discriminatoria» para las reclamaciones del colectivo. «Está demostrado que esta mesa de negociación no ha permitido establecer de verdad las reivindicaciones sindicales de la profesión médica», persiste Cabrera.

No obstante, García recordó que en el Ámbito de Negociación han estado presentes las fuerzas sindicales «elegidas democráticamente» y que representan a la mayor parte del sector sanitario, incluidos los médicos. Ahora el documento será elevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, que autorizará el inicio formal de su tramitación.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, el calendario de movilizaciones de los médicos se mantiene intacto. La primera manifestación, que será unitaria, tendrá lugar próximo 14 de febrero en Madrid. Y a partir del día 16 del mismo mes comenzará la huelga indefinida semanal, una vez al mes hasta junio en todas las regiones de España.