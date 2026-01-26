EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas buscando ser "una potencia"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este domingo que el Ejecutivo que dirige ha cerrado "un contrato para exportar la primera molécula de gas", al que espera que sigan más en aras de convertir al país "en una potencia gasífera", además de petrolífera, habiendo iniciado ya la exportación de crudo a Estados Unidos en su nuevo marco de relaciones tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Ya cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos (a) por más", ha afirmado en un acto ante un grupo de trabajadores en la refinería Puerto La Cruz, en la costa del estado de Anzoátegui.

Al hilo, Rodríguez ha mostrado la intención de Caracas de incrementar la producción y exportación de gas, alegando que, como en el caso del petróleo, "Venezuela también puede ser una potencia gasífera", si bien manteniendo, en ambos casos, los "principios intocables e intactos" que ha atribuido al fallecido exmandatario Hugo Chávez, "como es la soberanía energética".