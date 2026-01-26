Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desaparecido LanzaroteAccidentes CanariasClavijo en MarruecosLudopatíaJesé y Viera
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. La Guardia Civil empieza a vigilar los maleteros de los canarios en busca de este objeto prohibido: multas entre 600 y 30.000 euros
  3. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  4. La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
  5. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  6. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  7. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  8. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes

La pugna de NC y 1º Canarias se extiende a todas las islas

La pugna de NC y 1º Canarias se extiende a todas las islas

Clavijo: «Canarias no puede tener una actitud aislacionista con Marruecos»

Yaiza Díaz 'renace' con una colección de turbantes oncológicos: "El cáncer de mama ataca a la feminidad"

Yaiza Díaz 'renace' con una colección de turbantes oncológicos: "El cáncer de mama ataca a la feminidad"

Más locales, más apuestas online y una ludopatía juvenil que crece

Más locales, más apuestas online y una ludopatía juvenil que crece

Cuando el juego deja de ser un juego

Cuando el juego deja de ser un juego

Héctor Socas, físico solar: "Hace más de un siglo que no hay un eclipse total en la Península"

Héctor Socas, físico solar: "Hace más de un siglo que no hay un eclipse total en la Península"
Tracking Pixel Contents