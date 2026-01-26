La Guardia Civil vigila a los conductores canarios por esta práctica tan común en vías interurbanas: multas de 200 euros

La Guardia Civil se encarga de garantizar la seguridad vial y reducir al máximo la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. En este caso, pone el foco en una de las infracciones más comunes en las vías interurbanas cuando hay dos o más carriles.

Según explican los agentes de tráfico, cada vez es más común encontrar conductores que circulan de manera constante por el carril central o izquierdo sin estar adelantando, una práctica que no solo dificulta la fluidez del tráfico, sino que también incrementa el riesgo de sufrir accidentes.

La Guardia Civil explica cómo se deben utilizar los carriles

Para evitar situaciones de riesgo durante la circulación, la Guardia Civil se ha encargado de recordar a los conductores las funciones de cada carril:

Carril derecho : en las autopistas y autovías, los conductores siempre deben circular lo más a la derecha posible, ese es el carril de circulación habitual.

: en las autopistas y autovías, los conductores siempre deben circular lo más a la derecha posible, ese es el carril de circulación habitual. Carril central : cuando las vías son de tres carriles, el central se utiliza para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico lo requieren de manera puntual.

: cuando las vías son de tres carriles, el central se utiliza para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico lo requieren de manera puntual. Carril izquierdo: debe utilizarse exclusivamente para adelantar

El artículo 31 del Reglamento General de Circulación recoge que "el conductor de un automóvil o de un vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia. Además, fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga".

Los conductores que infrinjan la normativa se enfrentan a multas de 200 euros.

¿Se puede adelantar por la derecha?

Aunque por norma general los adelantamientos deben realizarse por el carril izquierdo, el artículo 82 del Reglamento General de Circulación. "Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se efectuará por la derecha y adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado, así como, en las vías con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central. Dentro de los poblados, en las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el mismo sentido de marcha, delimitados por marcas longitudinales, se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios".

También se recuerda que todos los adelantamientos o maniobras que vaya a realizar el conductor, se deben advertir "mediante la correspondiente señal óptica".

La velocidad, una de las sanciones que más afecta a los conductores

Desde la Dirección General de Tráfico aseguran que el mal uso de los carriles suele ir acompañado de un exceso de velocidad, especialmente cuando se circula por el carril izquierdo. En las autovías españolas, donde el límite esta fijado el 120 km/h, superar esta velocidad puede acarrear sanciones desde 100 euros sin perdida de puntos hasta 600 y la retirada de 6 puntos de carnet de conducir.

A partir de los 200 km/h se considera un delito contra la seguridad vial y está penalizado gravemente.