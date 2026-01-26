Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Rey avisa de cómo afectará la borrasca Joseph a Canarias: "Las precipitaciones, prácticamente..."

Aemet

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

España se prepara para la llegada de un nuevo y potente temporal invernal, bautizado como borrasca Joseph. Cuando los servicios meteorológicos ponen nombre a un frente es señal de fenómenos adversos importantes, y en este caso no será una excepción. Sin embargo, Jorge Rey ha lanzado un mensaje de tranquilidad para Canarias, asegurando que el Archipiélago quedará al margen de lo peor del temporal y vivirá un escenario meteorológico muy diferente.

Según las previsiones de la AEMET, se esperan acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado, vientos muy fuertes y la activación de avisos rojos por parte de la AEMET en varias zonas de la Península. Este frente que ha entrado por Galicia se convierte en el tercer gran temporal del mes, en uno de los inviernos más fríos y lluviosos de lo que va de siglo.

La borrasca Joseph mantiene a 12 comunidades autónomas en alerta durante hoy y los próximos días, con un escenario meteorológico muy adverso. Además, los modelos apuntan a que enero podría despedirse con una cuarta borrasca, ya que Kristin, actualmente catalogada como ciclón, podría evolucionar y transformarse en borrasca, alcanzando la Península en los próximos días.

Canarias se libra de la borrasca Joseph

Jorge Rey ha sido muy claro con el tiempo que hará en Canarias, porque puede ser que "las precipitaciones prácticamente ni lleguen". La estabilidad parece haber llegado al archipiélago para quedarse unos días. Tras la sucesión de temporales y frentes atlánticos, las islas registrarán cielos soleados o poco cubiertos. No se descartan algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve a primeras horas del día, sin riesgo de lluvias significativas.

La situación estará dominada por las altas presiones, con un tiempo tranquilo, seco y estable. Durante el inicio de la semana. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas entre 19 y 22 grados en zonas costeras y noches frescas, especialmente en medianías y cumbres.

En áreas altas de Tenerife y La Palma no se descartan heladas débiles durante la madrugada. El viento soplará flojo, con predominio de brisas en la costa, lo que aumentará la sensación de confort térmico.

Ya de cara a mañana martes y el miércoles, se confirma la continuidad del tiempo estable en Canarias, sin efectos relevantes. Las temperaturas podrían experimentar un ligero ascenso en zonas costeras.

La AEMET activa avisos amarillos

Pese al escenario meteorológico relativamente estable, la AEMET ha anunciado que este miércoles 28 de enero se activarán avisos amarillos en todas las islas por fenómenos costeros adversos. Según la previsión, se esperan olas de entre 4 y 5 metros de altura, por lo que los avisos permanecerán activos durante gran parte de la jornada, especialmente en zonas expuestas del litoral.

Ante esta situación, las autoridades piden precaución y seguir las indicaciones oficiales para evitar desgracias.

Este episodio vuelve a poner de relieve el contraste habitual entre la Península y Canarias en situaciones de inestabilidad invernal. Mientras gran parte de España se prepara para lluvias intensas, nieve y posibles incidencias, el Archipiélago afronta una semana de tiempo estable, agradable y sin contratiempos meteorológicos. El anticiclón se vuelve otra vez el gran aliado del invierno canario.

TEMAS

