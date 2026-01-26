El piso del incendio mortal de La Laguna quedó arrasado por las llamas
La existencia del patio interior en el bloque de viviendas evitó que una mayor cantidad de humo inundara la escalera
El piso donde esta mañana ocurrió un incendio y falleció un hombre de 74 años en el municipio de La Laguna quedó completamente arrasado por las llamas.
El inmueble se halla en la primera planta del portal 15 del complejo Jonay, en la calle Elías Serra Ráfols, en la zona de ocio nocturno conocida como Cuadrilátero.
Buena parte del humo negro generado por el fuego en dicho domicilio salió por el patio interior del inmueble, que es el mismo que da ventilación al portal anexo, el 16.
La escalera
El jefe de turno de los bomberosdel parque de San Benito explicó a algunas vecinas del inmueble que la existencia de dicho elemento arquitectónico (el patio interior) evitó que buena parte del humo tóxico inundara la caja de escalera.
Por esa razón, policías locales que intervinieron pudieron desalojar a la mayoría de los residentes en dicho bloque de viviendas sin mayores problemas.
Sin embargo, el humo también llegó a ser un problema para realizar el último rescate por la escalera. Había riesgo para los agentes municipales y para una joven de 24 años y su bebé, de 23 meses. Al intentar salir de su domicilio, la madre debió retroceder con su hijo en brazos.
En el balcón
Hubo un momento en que se asomó por el balcón y los policías locales le aconsejaron que se quedara allí y cerrara todas las puertas.
Los bomberos pudieron rescatar a ambos afectados con un camión autoescala y fueron llevados a un centro hospitalario; la madre con fatiga respiratoria moderada y el bebé, con la misma afección, pero de carácter leve.
Según informó el jefe de turno de los bomberos del Consorcio de Tenerife, la vivienda más próxima al piso en el que ocurrió el incendio se salvó de las llamas gracias a que tenía la puerta principal cerrada.
El mando de los bomberos recordó a varias ciudadanas desalojadas la importancia de adoptar dicha medida de seguridad ante un episodio de estas características, sobre todo si la escalera está inundada de humo.
Identificado el fallecido
En el piso afectado residía un varón, que fue identificado como Antonio José Sánchez, de origen canario y nacido en 1951, quien vivía solo en el inmueble, según consta en el padrón del Ayuntamiento de La Laguna.
Debido al estado en que quedó el domicilio de la víctima mortal, en los próximos días serán agentes de la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional quienes realicen la inspección técnico-ocular y otros análisis para determinar si el fuego comenzó de forma accidental o fue intencionado.
Por el momento, al menos hasta que se realice la autopsia al varón fallecido, se desconocen detalles clave sobre las circunstancias que rodearon el suceso.
Regreso a los domicilios
Pasadas las 11:30 horas, la Policía Local de La Laguna informó en redes sociales de que ya se había facilitado el acceso a varios vecinos del portal Jonay 15.
Dicha medida se adoptó de forma limitada y escalonada por parte del personal técnico de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.
Sin embargo, no se ha permitido la entrada todavía a los residentes en los pisos más cercanos al lugar del incendio, ya que habrá que esperar a que las condiciones de seguridad lo permitan.
