Souss Massa se presenta en Canarias como un “socio sólido y fiable” con miras al desarrollo conjunto

La región marroquí de Souss Massa, con una población de 2,67 millones de habitantes, ha recibido este lunes a la mayor delegación empresarial e institucional de Canarias que ha visitado el país hasta la fecha, ante la que se ha definido como “un socio sólido y fiable”, con intereses estratégicos compartidos con las islas.

Más de 60 representantes canarios de sectores como el portuario, turístico, industrial, logístico, tecnológico, académico y deportivo, encabezados por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participaron en el encuentro en Agadir, donde se firmaron convenios bilaterales de cooperación con la región de Souss Massa y su capital.

Para esta ocasión, el wali de Souss Massa, Saaïd Amzazi, y el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, reunieron a las principales organizaciones sectoriales del territorio con el objetivo de explorar oportunidades conjuntas de crecimiento, en un contexto marcado por el impacto económico que se espera con motivo del Mundial de Fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal.

Amzazi destacó que “las regiones son en este momento protagonistas del crecimiento económico de Marruecos”, y puso en valor el proceso de modernización que vive Souss Massa con proyectos como la Ciudad de la Innovación y el Hospital Universitario Mohamed VI, que se suman a la relevancia de su puerto y de su sector turístico.

La región marroquí de Souss Massa se presenta a Canarias como un "socio sólido y fiable" / EFE

“Mañana, Agadir recibirá visitantes del mundo entero. Nuestra ciudad va a vibrar con la Copa del Mundo, un gran evento que nos une a Portugal y España”, afirmó el wali, quien también expresó su deseo de que esta misión institucional y empresarial canaria se traduzca en “proyectos concretos” que la región afrontará con “espíritu práctico y leal”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente canario, Fernando Clavijo, quien mostró su sorpresa por el “potencial económico y de desarrollo” observado durante su visita a Agadir.

Clavijo recordó que, más allá de la proximidad geográfica (Agadir se sitúa frente a Lanzarote), ambas regiones comparten intereses comunes que pueden facilitar la creación de “un polo de desarrollo en el Atlántico Medio”.

“En el Gobierno de Canarias tenemos profundamente interiorizado que nuestra obligación es hacer que las cosas sucedan, no sentarnos a esperar. Estamos sembrando un futuro de progreso, hermandad y esperanza para nuestros dos pueblos”, afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención.