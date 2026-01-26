Souss Massa se presenta en Canarias como un “socio sólido y fiable” con miras al desarrollo conjunto
La región de Agadir refuerza lazos con Canarias en una visita institucional sin precedentes marcada por la cooperación económica y la proyección del Mundial 2030
EFE
La región marroquí de Souss Massa, con una población de 2,67 millones de habitantes, ha recibido este lunes a la mayor delegación empresarial e institucional de Canarias que ha visitado el país hasta la fecha, ante la que se ha definido como “un socio sólido y fiable”, con intereses estratégicos compartidos con las islas.
Más de 60 representantes canarios de sectores como el portuario, turístico, industrial, logístico, tecnológico, académico y deportivo, encabezados por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participaron en el encuentro en Agadir, donde se firmaron convenios bilaterales de cooperación con la región de Souss Massa y su capital.
Para esta ocasión, el wali de Souss Massa, Saaïd Amzazi, y el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, reunieron a las principales organizaciones sectoriales del territorio con el objetivo de explorar oportunidades conjuntas de crecimiento, en un contexto marcado por el impacto económico que se espera con motivo del Mundial de Fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal.
Amzazi destacó que “las regiones son en este momento protagonistas del crecimiento económico de Marruecos”, y puso en valor el proceso de modernización que vive Souss Massa con proyectos como la Ciudad de la Innovación y el Hospital Universitario Mohamed VI, que se suman a la relevancia de su puerto y de su sector turístico.
“Mañana, Agadir recibirá visitantes del mundo entero. Nuestra ciudad va a vibrar con la Copa del Mundo, un gran evento que nos une a Portugal y España”, afirmó el wali, quien también expresó su deseo de que esta misión institucional y empresarial canaria se traduzca en “proyectos concretos” que la región afrontará con “espíritu práctico y leal”.
En el mismo sentido se pronunció el presidente canario, Fernando Clavijo, quien mostró su sorpresa por el “potencial económico y de desarrollo” observado durante su visita a Agadir.
Clavijo recordó que, más allá de la proximidad geográfica (Agadir se sitúa frente a Lanzarote), ambas regiones comparten intereses comunes que pueden facilitar la creación de “un polo de desarrollo en el Atlántico Medio”.
“En el Gobierno de Canarias tenemos profundamente interiorizado que nuestra obligación es hacer que las cosas sucedan, no sentarnos a esperar. Estamos sembrando un futuro de progreso, hermandad y esperanza para nuestros dos pueblos”, afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
- Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
- Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos