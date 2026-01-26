¿Vuelve el buen tiempo? Esto dice la Aemet para este martes en Canarias

La jornada para este martes en el archipiélago estará marcada por la presencia de intervalos de nubes bajas en las primeras horas del día, temperaturas sin cambios significativos y viento flojo en la mayoría de zonas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el litoral, se espera viento del oeste de fuerza 2 a 4, con intensidad localmente 4 o 5 en los sectores norte y sur, y de fuerza 1 a 3 en la costa este. El estado del mar oscilará entre rizada y marejadilla, aumentando puntualmente a marejada al norte. La mar de fondo del noroeste alcanzará los 2 a 3 metros, aunque irá disminuyendo durante la noche hasta rondar los 2 metros.

Previsión por islas para este martes:

Durante las primeras horas se esperan intervalos de nubes bajas, que darán paso a nubosidad alta a partir de la mañana. Por la noche, se prevé un nuevo repunte de nubes bajas en el norte, con cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas subirán ligeramente. El viento será flojo de componente oeste, aumentando a moderado en el transcurso del día.

Arrecife: 13°C mínima / 22°C máxima

Cielos con intervalos de nubes bajas en las primeras horas, seguidos de nubosidad alta por la mañana. Por la noche, el cielo tenderá a poco nuboso en general. Las temperaturas se mantendrán con mínimas estables o en ligero ascenso, y máximas también en ligero ascenso. Viento flojo del oeste, que ganará intensidad hacia la tarde.

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque se podrán observar algunos intervalos en zonas costeras durante la mañana. Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente. El viento será flojo de dirección variable, con brisas en las costas, y moderado del oeste en cumbres.

Cielos poco nubosos en general, aunque se prevén intervalos durante la madrugada y primeras horas en las vertientes norte y este, y por la tarde en el oeste. Las temperaturas mínimas podrían subir ligeramente, sobre todo en zonas altas y en el oeste, y las máximas también mostrarán una ligera subida, salvo en las cumbres centrales, donde se mantendrán. El viento será flojo de dirección variable, con brisas en costas y componente oeste en la segunda mitad del día. En cumbres, moderado del oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 13°C / 23°C

Cielos poco nubosos, con posibles intervalos nocturnos en el oeste. Las temperaturas subirán ligeramente. El viento será flojo de dirección variable, con brisas en zonas costeras, y componente oeste durante la tarde. En cumbres, moderado del oeste.

San Sebastián de La Gomera: 16°C / 22°C

Cielos en general poco nubosos, aunque en la vertiente oeste se esperan intervalos de nubosidad. Las temperaturas estarán en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en las costas. Durante la tarde predominará el viento del oeste, con rachas moderadas en el norte y sur de la isla. En cumbres, viento moderado de componente oeste.

Santa Cruz de La Palma: 16°C / 20°C

Jornada con cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos nocturnos en el oeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente. Viento flojo de dirección variable, con brisas en las costas y componente oeste por la tarde, con intensidad moderada en el noreste y suroeste. En zonas de cumbre, viento moderado del oeste.

Noticias relacionadas