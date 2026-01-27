Unas 150.000 canarias se sumarían a los cribados de cáncer de mama si se amplía la edad

La Unión Europea, a través de su Plan de Lucha contra el Cáncer, lanzó en 2022 una recomendación clara a sus Estados miembros: ampliar el grupo destinatario del cribado –o screening– de cáncer de mama. Lo que proponen es incluir a las mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 74 años, en lugar del actual rango, fijado entre los 50 y los 69 años.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Sanidad, que está realizando estudios de viabilidad que deberían estar listos a lo largo del primer trimestre de 2026. Si estos informes son positivos, las comunidades autónomas tendrían que actualizar sus pruebas de diagnóstico precoz, un cambio que en Canarias supondría incluir en el programa a unas 150.000 isleñas más.

Para alcanzar a todas estas mujeres, el Servicio Canario de la Salud (SCS) también tendría que abrir unidades de diagnóstico nuevas, adquirir mamógrafos, realizar obras y aumentar el personal. La responsable del Servicio de Programas Oncológicos, Mariola de la Vega Prieto, señala que desde que el Ministerio dé el visto bueno el Archipiélago empezará a ampliar la edad de manera escalonada. Lo habitual, según explica, es que marquen un plazo de inicio de cinco años desde que se aprueba la norma. «Nos pondríamos en marcha desde que se anuncie, pero hay que adaptar recursos tanto tecnológicos como humanos», detalla.

Cambios a la vista

En estos momentos, el programa está dirigido a unas 357.900 mujeres y cuenta con diez unidades fijas y una móvil que se desplaza por toda Canarias para acercar el servicio a toda la población. Según los primeros cálculos, habría islas en las que los actuales espacios podrían ser suficientes, por lo que solo sería necesario ampliar personal. En cambio, aquellas zonas que sí precisen unidades nuevas se demorarán algo más. «Para hacer una mamografía tenemos que plomar el espacio, por lo que serán obras bastante más complejas; aun así, no creo que suponga una dilación importante», argumenta.

Salvo alguna excepción como, por ejemplo, tener antecedentes familiares, no es necesario empezar con las revisiones antes de ser incluidas en el programa. Eso sí, una vez dentro, es importante asistir. Los últimos datos disponibles de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional revelan que la participación en estos cribados ronda el 75%, es decir, que una de cada cuatro isleñas no acude a esta prueba.

Diferencias por zonas

De la Vega sostiene que el Archipiélago se encuentra dentro de los estándares europeos, pero también destaca que dentro del propio territorio insular hay diferencias notables. Las mujeres de zonas rurales suelen participar más que aquellas que viven en la capital porque estas tienen el hábito de ir a ginecólogos privados.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte tumoral en la mujer. Por ello, la responsable del Servicio quiere destacar que la prevención salva vidas. «Indudablemente, las animo a participar porque el diagnóstico precoz es decisivo, el cáncer no es como una gripe, que se va a los siete días, sino que a medida que pasa el tiempo va avanzando y al principio lo hace sin apenas mostrar síntomas», apunta. Si se detecta en estadíos precoces, añade, se puede conseguir un mejor pronóstico y una mayor calidad de vida: «Muchas no acuden porque se encuentran bien y eso es un error, si esperamos a notar algo puede que ni siquiera consiga sobrevivir».

Encuentros sobre cáncer

Este análisis del programa de cribados fue uno de los temas abordados en los Encuentros Canarios en Cáncer de Mama, celebrados el pasado fin de semana en San Cristóbal de La Laguna. Durante estas jornadas, especialistas del Archipiélago y de otras regiones debatieron sobre cuestiones como la prevención, el uso de la inteligencia artificial en radiodiagnóstico y la investigación.

Según la oncóloga del Hospital Universitario (HUC) y coordinadora del evento, Josefina Cruz, se trata de una actividad diseñada para descubrir los últimos avances en tratamiento personalizado y para avanzar en el abordaje integral de los tumores en mujeres jóvenes.

El miedo tras Andalucía

En concreto, las pruebas de detección precoz se han convertido en uno de los asuntos que más interés suscitan, sobre todo, tras lo sucedido en Andalucía. A principios de octubre de 2025, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconoció que cerca de 2.000 mujeres no habían sido informadas de la necesidad de someterse a una segunda prueba. Estos fallos en la comunicación dejaban a las afectadas en un limbo, sin saber si padecían o no un cáncer.

De la Vega reconoce que la incertidumbre sembrada en el sur de España llegó hasta Canarias. Las primeras semanas después de que saltara la noticia, el centro de atención telefónica del SCS recibió muchas llamadas de mujeres que tenían dudas con los resultados. «Sí que notamos cierta inquietud, pero ya hemos vuelto a la normalidad», subraya.