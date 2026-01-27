La Aemet avisa de una jornada estable en Canarias: cielos despejados y temperaturas suaves

El tiempo estable marcará la jornada de este martes en el Archipiélago, con cielos en general poco nubosos, temperaturas sin grandes variaciones y un régimen de vientos flojos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las condiciones serán favorables en buena parte del territorio, con algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día.

En el ámbito marítimo se espera viento del oeste de fuerza 2 a 4, con áreas donde podría alcanzar localmente 4 o 5 en zonas del norte y del sur. En la costa este predominará viento variable de 1 a 3. El estado del mar será de rizada a marejadilla, aumentando puntualmente a marejada en litorales del norte. El mar de fondo del noroeste oscilará entre 2 y 3 metros, con tendencia a disminuir durante la noche.

Predicción por islas para este martes:

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan intervalos de nubes bajas a primeras horas, especialmente en zonas costeras. Las temperaturas se mantendrán estables en las mínimas, mientras que las máximas podrían experimentar un ligero ascenso. El viento será flojo y variable, con régimen de brisas en el litoral. En zonas altas, soplará del oeste con intensidad floja a moderada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 14 22

Durante la madrugada se esperan intervalos de nubes bajas, dando paso a nubosidad alta a partir de la mañana. Al final del día, el norte podría registrar nuevamente nubes bajas, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Las mínimas apenas variarán y las máximas subirán ligeramente. Viento flojo del oeste, aumentando a moderado a lo largo del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 13 22

Intervalos nubosos a primeras horas, principalmente de tipo bajo, con presencia de nubes altas durante la mañana. A últimas horas, los cielos tenderán a despejarse en general. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, al igual que las máximas. Viento flojo del oeste, con intervalos moderados por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 13 22

Cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos en el norte y este durante la madrugada y primeras horas, y en el oeste por la tarde. Las mínimas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, más notable en zonas altas y vertiente occidental. Las máximas subirán ligeramente, salvo en las cumbres centrales. Viento flojo variable con predominio del oeste a partir de la tarde; en cumbres, moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 13 23

Jornada mayoritariamente despejada, con algún intervalo nuboso ocasional en el oeste durante la noche. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente. Viento flojo variable, con brisas en la costa y predominio del oeste durante la segunda mitad del día. En cumbres, viento moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 22

Cielos poco nubosos en general, aunque con intervalos en el oeste de la isla. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Viento flojo variable, con predominio del oeste por la tarde y rachas moderadas en extremos norte y sur. En zonas altas, viento moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 20

Cielos mayormente despejados, con intervalos nubosos en el oeste durante las horas nocturnas. Las mínimas apenas cambiarán y las máximas subirán ligeramente. Viento flojo variable, con brisas costeras y predominio del oeste a partir de la tarde, alcanzando intensidad moderada en extremos nordeste y suroeste. En cumbres, moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 9 14