Atención Primaria de Gran Canaria refuerza su compromiso con la formación continua a través de 1.355 cursos hasta 2027

La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria (GAPGC), adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha presentado su Plan de Formación Continuada 2026-2027, con el que reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de su plantilla, la mejora continua de la calidad asistencial y el aprendizaje permanente, en línea con las estrategias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Este nuevo plan contempla 1.355 actividades formativas, distribuidas en 235 sesiones en las aulas de formación de la Gerencia y 1.120 sesiones clínicas desarrolladas en los centros de salud. En total, se impartirán cerca de 3.300 horas de formación, con acceso adaptado a todas las categorías profesionales a través de un modelo centralizado y descentralizado, que incluye la participación de 40 Zonas Básicas de Salud.

Curso sobre iniciación a la atención pediátrica / LP/DLP

Nuevas áreas de conocimiento y contenidos actualizados

La programación se estructura en catorce áreas de conocimiento, con especial atención a la formación sanitaria específica, que concentra la mayor parte de los cursos. Entre las novedades del plan 2026-2027 destacan:

Cursos de bioética

Refuerzo de competencias comunicativas

Salud mental en población adulta e infanto-juvenil

Formación específica en geriatría

Simulación y encuentros en urgencias

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario

Además, durante 2026 se celebrarán jornadas temáticas especializadas, entre las que figuran las Jornadas sobre Inteligencia Artificial aplicada a la salud, las jornadas sobre heridas y las III Jornadas del Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA).

Áreas formativas de la Gerencia de Atención Primaria / LP/DLP

Balance positivo del año 2025

El plan se apoya en el éxito alcanzado en 2025, cuando 2.283 profesionales (más del 70 % de la plantilla) participaron en al menos una actividad formativa organizada por la Gerencia. A ello se suman 1.834 profesionales que asistieron a sesiones clínicas de actualización en los centros de salud.

Para mejorar la programación, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción y detección de necesidades, que recogió 743 respuestas representativas del personal formado. Los resultados confirman el alto nivel de aceptación de la oferta formativa:

El 89,6 % de los encuestados participó en actividades formativas en los últimos dos años.

de los encuestados participó en actividades formativas en los últimos dos años. El 92,3 % recibió formación directamente en la Gerencia de Atención Primaria.

recibió formación directamente en la Gerencia de Atención Primaria. El 99,6 % afirmó que volvería a participar en futuras acciones formativas organizadas por la GAPGC.

Noticias relacionadas

Estos datos avalan la eficacia y pertinencia del modelo de formación continuada implementado, considerado un elemento clave para el fortalecimiento de los servicios sanitarios y la capacitación del personal en un entorno en constante evolución.