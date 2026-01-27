Canarias activa la alerta por fenómenos costeros desde este miércoles en varias islas
El aviso afecta al norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como a El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan olas de hasta 5 metros
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 00:00 horas de este miércoles, 28 de enero, en base a la previsión emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La alerta se declara oficialmente tras detectarse condiciones de mar combinada del noroeste, con oleaje de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.
¿Qué zonas están en alerta?
El aviso afecta a:
- El Hierro
- La Palma
- La Gomera
- Litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria
- yLanzarote y Fuerteventura, incluyendo todas las costas de Jandía
En el resto del archipiélago, concretamente en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la situación de prealerta, con oleaje que no superará en general los 2 metros de altura.
Condiciones del mar y horarios de pleamares
El fenómeno incluirá oleaje largo, con periodos de entre 16 y 18 segundos, y un coeficiente de mareas medio que oscilará entre 52 el miércoles y 61 el jueves, lo que podría intensificar los efectos del mar en zonas sensibles.
Los horarios estimados de las pleamares para cada jornada son:
Miércoles 28 de enero:
- Mañana: entre las 08:55 y 09:15 horas.
- Noche: entre las 21:40 y 22:00 horas.
Jueves 29 de enero:
- Mañana: entre las 10:20 y 10:40 horas.
- Noche: entre las 22:45 y 23:10 horas.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas costeras, evitar actividades náuticas y respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y los cierres de accesos a playas o paseos marítimos.
El Gobierno de Canarias recuerda que la alerta está activa desde las 00:00 horas del miércoles 28 de enero y podría prolongarse según evolución de las condiciones meteorológicas.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
- Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
- Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad