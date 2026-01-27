Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias activa la alerta por fenómenos costeros desde este miércoles en varias islas

El aviso afecta al norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como a El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan olas de hasta 5 metros

Temporal de mar en Garachico, en una imagen de archivo.

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 00:00 horas de este miércoles, 28 de enero, en base a la previsión emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La alerta se declara oficialmente tras detectarse condiciones de mar combinada del noroeste, con oleaje de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.

¿Qué zonas están en alerta?

El aviso afecta a:

  • El Hierro
  • La Palma
  • La Gomera
  • Litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria
  • yLanzarote y Fuerteventura, incluyendo todas las costas de Jandía

En el resto del archipiélago, concretamente en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la situación de prealerta, con oleaje que no superará en general los 2 metros de altura.

Condiciones del mar y horarios de pleamares

El fenómeno incluirá oleaje largo, con periodos de entre 16 y 18 segundos, y un coeficiente de mareas medio que oscilará entre 52 el miércoles y 61 el jueves, lo que podría intensificar los efectos del mar en zonas sensibles.

Los horarios estimados de las pleamares para cada jornada son:

Miércoles 28 de enero:

  • Mañana: entre las 08:55 y 09:15 horas.
  • Noche: entre las 21:40 y 22:00 horas.

Jueves 29 de enero:

  • Mañana: entre las 10:20 y 10:40 horas.
  • Noche: entre las 22:45 y 23:10 horas.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en zonas costeras, evitar actividades náuticas y respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y los cierres de accesos a playas o paseos marítimos.

El Gobierno de Canarias recuerda que la alerta está activa desde las 00:00 horas del miércoles 28 de enero y podría prolongarse según evolución de las condiciones meteorológicas.

