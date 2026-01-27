La DGT avisa a los conductores canarios: este error tan común al colocar la baliza V16 puede ponerte en peligro
Así deben de actuar los conductores cuando sufran una avería o accidente en la vía
Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria para todos los conductores españoles y los triángulos de emergencia han pasado a un segundo plano. Se trata de un dispositivo más seguro, visible y eficaz ante una avería o accidente, según la Dirección General de Tráfico (DGT)
¿Los conductores deben salir del coche o no?
"La V16 conectada evita que tengas que salir del coche y caminar por la vía para señalizar una avería o accidente. Pero, según la normativa, si el vehículo queda inmovilizado y existe un lugar seguro fuera de la vía, los ocupantes deben abandonar el vehículo.", explica la DGT.
El artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003 recoge que “en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado”.
Cómo actuar ante una emergencia
En primer lugar, los conductores deben tener claro el orden de actuación en carretera, conocido como conducta PAS:
- Proteger la zona del accidente y a las personas implicadas.
- Avisar al 112 para pedir asistencia.
- Socorrer solo en el caso de contar con los conocimientos básicos.
Por otro lado, la DGT ha definido un protocolo que deben llevar cabo los conductores si sufren una avería o siniestro con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo que el conductor permanece fuera del vehículo:
- Detención segura y luces de emergencia: en cuento se detecta el problema, la primera maniobra debe ser dirigirse hacia el arcén derecho o una zona apartada y segura. Una vez el automóvil detenido, hay que activar las luces de emergencia, pero si es de noche o hay poca visibilidad, también deben mantenerse encendidas las luces de posición.
- Chaleco reflectante: este elemento debe estar a mano, nunca en el maletero. Si es necesario salir del vehícuslo en una vía interurbana, es obligatoria ponérselo antes de bajar del coche, de lo contrario se considera una infracción grave y está sancionado entre 80 y 200 euros.
- Baliza V16: sin salir del coche, el conductor debe colocar la luz de emergencia en el techo, en la parte más alta del vehículo con su base magnética. Esta acción permite señalizar la emergencia en pocos segundos sin asumir riesgos innecesarios.
