La DGT avisa a los conductores canarios: este error tan común al colocar la baliza V16 puede ponerte en peligro

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria para todos los conductores españoles y los triángulos de emergencia han pasado a un segundo plano. Se trata de un dispositivo más seguro, visible y eficaz ante una avería o accidente, según la Dirección General de Tráfico (DGT)

¿Los conductores deben salir del coche o no?

"La V16 conectada evita que tengas que salir del coche y caminar por la vía para señalizar una avería o accidente. Pero, según la normativa, si el vehículo queda inmovilizado y existe un lugar seguro fuera de la vía, los ocupantes deben abandonar el vehículo.", explica la DGT.

El artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003 recoge que “en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado”.

Cómo actuar ante una emergencia

En primer lugar, los conductores deben tener claro el orden de actuación en carretera, conocido como conducta PAS:

Proteger la zona del accidente y a las personas implicadas.

la zona del accidente y a las personas implicadas. Avisar al 112 para pedir asistencia.

al 112 para pedir asistencia. Socorrer solo en el caso de contar con los conocimientos básicos.

Por otro lado, la DGT ha definido un protocolo que deben llevar cabo los conductores si sufren una avería o siniestro con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo que el conductor permanece fuera del vehículo: