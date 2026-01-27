Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desahucio MargaritaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDimisión Inmaculada MedinaUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  3. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  4. La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
  5. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  6. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  7. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  8. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad

La Audiencia Nacional respalda el vallado del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife

La Audiencia Nacional respalda el vallado del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Así funciona el sistema DOW, la tecnología que puede evitar atropellos al abrir la puerta del coche

Así funciona el sistema DOW, la tecnología que puede evitar atropellos al abrir la puerta del coche

El Gobierno de Canarias activa la alerta por fenómenos costeros desde este miércoles en varias islas

Gobierno y empresarios cierran filas tras la misión a Agadir para aprovechar el crecimiento de Marruecos

Gobierno y empresarios cierran filas tras la misión a Agadir para aprovechar el crecimiento de Marruecos

La DGT avisa a los conductores canarios: este error tan común al colocar la baliza V16 puede ponerte en peligro

La DGT avisa a los conductores canarios: este error tan común al colocar la baliza V16 puede ponerte en peligro

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios

Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no llevar el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil revisa los coches canarios

La ministra Margarita Robles visitará la Brigada “Canarias” XVI

Tracking Pixel Contents