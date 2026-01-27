EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Colombia y EE.UU.: Un año en crisis y a la espera de arreglo en la reunión de Petro con Trump

La relación de Colombia con Estados Unidos cumple un año de crisis y sobresaltos por diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en diversos aspectos y con la expectativa de una mejora a partir de la reunión que sostendrán el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

El segundo mandato de Trump no tuvo luna de miel con Petro porque el 26 de enero de 2025, tan solo seis días después de la investidura del republicano, el presidente colombiano no permitió la entrada al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos bajo el argumento de que, al venir esposados, no recibían un trato "digno".

Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.