Así funciona el sistema DOW, la tecnología que puede evitar atropellos al abrir la puerta del coche

La apertura imprudente de puertas sigue siendo una de las causas más frecuentes de accidentes de tráfico en entornos urbanos, especialmente en los que se ven implicados ciclistas, motociclistas y peatones. Así lo ha advertido el periodista especializado en seguridad vial, Bernardo Hernández, quien ha recordado que muchos conductores y pasajeros “aún abren la puerta sin mirar”, a pesar de que el artículo 114 del Reglamento General de Circulación establece la obligación de asegurarse de que no existe peligro antes de subir o bajar del vehículo.

En palabras del experto, “estas situaciones se producen cada día en todo el mundo y, aunque muchas veces pasan desapercibidas, otras tienen consecuencias graves”. Ante esta realidad, Hernández ha subrayado la necesidad de mayor concienciación y el uso de tecnologías como el Door Opening Warning System (DOW), un sistema que detecta la aproximación de otros usuarios de la vía antes de que se abra la puerta.

Una tecnología diseñada para prevenir

El sistema DOW es un dispositivo de asistencia a la conducción que forma parte de los sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor). Utiliza sensores de radar o cámaras para monitorizar el tráfico lateral y, en caso de detectar la aproximación de un ciclista, motorista o peatón, envía una señal de advertencia para evitar que la puerta se abra en ese momento.

Este sistema se activa únicamente cuando el coche está detenido y uno de sus ocupantes se dispone a salir tras desabrocharse el cinturón de seguridad. Su objetivo es reducir los siniestros relacionados con lo que se conoce como “muerte por apertura de puerta”, una tipología de accidente que ha ido en aumento en los últimos años tanto en Europa como en otras regiones del mundo.

Hacia una regulación estandarizada

Aunque algunas marcas de automóviles han comenzado a incluir este sistema en sus modelos más recientes, todavía no existe una normativa global que obligue a su incorporación en todos los vehículos. En Europa, el protocolo Euro NCAP ya evalúa la presencia de este sistema como un elemento positivo en materia de seguridad, pero su implantación no es universal.

En países como China, el protocolo C-NCAP de 2024 ha incorporado pruebas específicas para valorar el funcionamiento del DOW en escenarios reales, lo que podría suponer un paso adelante hacia su regulación como sistema de seguridad obligatorio.

Datos preocupantes y necesidad de concienciación

Según estadísticas internacionales citadas en estudios técnicos recientes, los accidentes provocados por la apertura inadecuada de puertas aumentan de forma sostenida año tras año, en paralelo al crecimiento del uso de medios de transporte sostenibles como la bicicleta o el patinete eléctrico.

Hernández insiste en que más allá de las sanciones, la educación vial y la tecnología deben ir de la mano. Este tipo de siniestros son perfectamente evitables, pues basta con adoptar medidas sencillas como mirar antes de abrir o contar con sensores que adviertan del peligro.