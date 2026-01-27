Gobierno y empresarios cierran filas tras la misión a Agadir para aprovechar el crecimiento de Marruecos

El Gobierno de Canarias y los empresarios han cerrado filas en defensa de la misión institucional, académica y económica realizada a Agadir, que concluye este martes, destacando que el viaje deja resultados “muy positivos” con la firma de más de diez convenios y el establecimiento de contactos en sectores estratégicos como el turístico, agrícola, industrial, logístico y de reparación naval.

Tanto el presidente regional, Fernando Clavijo, como el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, coinciden en que las islas deben aprovechar el potente crecimiento económico del país vecino en lugar de ignorarlo por motivos políticos, en referencia a las críticas realizadas por NC sobre el eventual apoyo que, con este viaje, se le da a Marruecos desde el Gobierno de Canarias al plan autonomista sobre el Sáhara Occidental. Nada más lejos, insistió Clavijo. El presidente rechazó lo que definió como un “absurdo aislacionismo”. Sostuvo que la administración autonómica prefiere evitar la “táctica de la avestruz”, que consiste en esconderse como si la realidad no existiese, y la realidad es que Agadir se está desarrollando a pasos agigantados y Canarias debe ser protagonista en la expansión del Atlántico Medio por lo que, sí o sí, tiene que contar con el país vecino. Además, defendió que su prioridad consiste en proteger la economía de las islas y afirmó que su obligación pasa por “trabajar por la prosperidad y el desarrollo de Canarias”, en lugar de “meterse en batallas de política internacional”. Según Clavijo, esta estrategia de “buena vecindad” ya muestra resultados tangibles y citó como ejemplo una reducción drástica de la llegada de inmigrantes irregulares como fruto de un mayor entendimiento.

Cooperación turística

El presidente regional valoró la misión como un primer paso para pasar de los discursos a los hechos. En su opinión, el Archipiélago debe dejar de hablar del “hub de desarrollo tricontinental” y asumirlo mediante acciones concretas con este tipo de visitas, la más grande realizada a Marruecos. Valoró que ya están estableciendo contactos para cooperar en turismo o en la mejora de la conectividad aérea y marítima, en este último caso, con la posibilidad de líneas que unan los puertos de Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura. Estas conexiones buscan impulsar el intercambio comercial y apoyar la entrada de empresas canarias en la región.

De hecho, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, abundó tras una reunión sectorial con sectores de turismo de la región de Souss Massa, las posibilidades que se abren en la adquisición de hoteles que se han quedado cerrados tras el covid, o los grandes terrenos que tienen disponibles para la construcción hotelera, así como el interés de las agencias de viaje a hacer paquetes conjuntos entre Canarias y Agadir.

Por su parte, Pedro Ortega coincidió con el presidente canario en que las Islas no pueden “aplicar la política de la avestruz: enterrar la cabeza ante un hecho que ocurre”. El presidente de la CCE estima que ante un mercado que crece a gran velocidad resulta preferible conocer la competencia y observarla de frente antes que dar la espalda y esperar a que “te coma”.

Ortega considera que la misión permitió detectar “muchas ganas de hacer cosas y de buscar proyectos”, algo que juzga fundamental para un archipiélago que “durante mucho tiempo ha vivido de espaldas a un mercado que está aquí”. También advirtió de que “se nos llena la boca diciendo que somos plataforma tricontinental”, pero una plataforma de ese tipo no puede cerrarse a un espacio cercano y con crecimiento sostenido. Su conclusión fue directa: el papel del empresario consiste en identificar oportunidades reales de negocio y actividad económica “para que, en este intercambio comercial, los empresarios marroquíes no nos miren de arriba a abajo, sino de frente”.

Visita a Canarias en abril

Para asegurar continuidad, Ortega anunció una reunión telemática a finales de febrero con el objetivo de preparar una visita inversa en la que empresas marroquíes viajen a Canarias. Clavijo confirmó que una delegación del país vecino devolverá la visita el próximo mes de abril. Ambos dirigentes coinciden en que resulta vital estar presentes en el desarrollo de la otra orilla, porque si en ese proceso de crecimiento y desarrollo participan empresas canarias, el beneficio para el Archipiélago será mayor.