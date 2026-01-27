La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 500 euros por este error al transportar la bicicleta
Las autoridades insisten en la manera más segura de trasladar la bicicleta
La Guardia Civil se encarga de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. Para ello, lleva a cabo campañas de vigilancia y concienciación para que los conductores cumplan con la normativa establecida.
Los ciclistas cuando transportan su bicicleta en el vehículo, deben cumplir una serie de requisitos que las autoridades se están encargando de revisar.
Cómo transportar la bici correctamente
La manera más sencilla y correcta es llevar la bicicleta en el maletero, siempre que el tamaño del vehículo lo permita. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación recoge que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule".
Además, la bicicleta debe ir bien sujeta para evitar que se desplaza durante el trayecto, ya que una maniobra brusca o accidente puede suponer un peligro para los ocupantes del vehículo.
Qué dice la normativa
Cuando no es posible transporta la bici en el interior del coche, los conductores deben recurrir a otras alternativas. En estos casos, es obligatorio cumplir con las siguientes medidas:
- La placa de la matrícula y los pilotos traseros deben ser visibles. Si no lo son, el conductor debe instalar una placa supletoria con matrícula y luces para el portabicicletas.
- El portabicicletas no puede sobresalir más del 15% de la longitud total del vehículo.
- Las bicicletas no pueden sobresalir por los laterales del coche.
- La carga que sobresalga por detrás debe señalizarse obligatoriamente con la señal V-20. En el caso de que la bicicleta ocupe todo el ancho del vehículo se colocará una señal en cada extremo.
- La instalación debe ser segura, evitando caídas o desplazamientos.
Sanciones
No cumplir con la normativa establecida puede acarrear sanciones económicas para los conductores:
- No señalizar correctamente la carga que sobresale del vehículo supone una multa de 80 euros.
- Tapar luces, matrícula o señalización del vehículo también supone una sanción de 80 euros.
- Los conductores serán sancionados con 200 euros cuando la carga no esté bien sujeta y pueda desplazarse de manera peligrosa, poniendo en peligro al resto de conductores de la vía.
- Si la bicicleta o el portabiciletas caen a la vía generando un riesgo grave para el resto de conductores, el responsable será sancionado con 500 euros.
Los agentes recuerdan que estas sanciones no tienen un fin económico, sino que buscan garantizar la seguridad vial y evitar accidentes provocados por cargas mal aseguradas o señaladas.
La Guardia Civil recuerda que cuando aumenten las escapadas para practicar ciclismo, los conductores deben revisar el sistema de transporte antes de iniciar el viaje. Cumplir con la normativa y señalizar la carga es clave para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones económicas.
