La ministra Margarita Robles visitará la Brigada “Canarias” XVI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, realizará este miércoles 28 de enero una visita oficial a la Base ‘General Alemán Ramírez’, en Las Palmas de Gran Canaria, sede de la Brigada “Canarias” XVI. El acto tendrá lugar a las 10:45 horas y estará centrado en la imposición de condecoraciones a militares destacados por su labor en misiones internacionales y nacionales.

Durante la jornada, se rendirá homenaje al personal que participó en el contingente Libre Hidalgo XLIII, desplegado recientemente en el Líbano bajo mandato de la ONU, así como a quienes intervinieron en la Operación DANA 2024, destinada a apoyar en emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos extremos en territorio nacional.