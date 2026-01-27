Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Era Nymburk - Dreamland Gran CanariaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDroga CanariasPunto limpio móvil
instagramlinkedin

La ministra Margarita Robles visitará la Brigada “Canarias” XVI

La titular de Defensa participará en un acto de imposición de condecoraciones por misiones en el Líbano y en la Operación DANA 2024

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería, a 21 de enero de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La EUMAM-UA es una misión de asisten

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería, a 21 de enero de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La EUMAM-UA es una misión de asisten / Mateo Lanzuela - Europa Press

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Defensa, Margarita Robles, realizará este miércoles 28 de enero una visita oficial a la Base ‘General Alemán Ramírez’, en Las Palmas de Gran Canaria, sede de la Brigada “Canarias” XVI. El acto tendrá lugar a las 10:45 horas y estará centrado en la imposición de condecoraciones a militares destacados por su labor en misiones internacionales y nacionales.

Durante la jornada, se rendirá homenaje al personal que participó en el contingente Libre Hidalgo XLIII, desplegado recientemente en el Líbano bajo mandato de la ONU, así como a quienes intervinieron en la Operación DANA 2024, destinada a apoyar en emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos extremos en territorio nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  3. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  4. La Aemet avisa de más lluvias este martes en Canarias
  5. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  6. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  7. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  8. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad

La ministra Margarita Robles visitará la Brigada “Canarias” XVI

Atención Primaria de Gran Canaria refuerza su compromiso con la formación continua a través de 1.355 cursos hasta 2027

Atención Primaria de Gran Canaria refuerza su compromiso con la formación continua a través de 1.355 cursos hasta 2027

El paro sube en Canarias en 12.500 personas en 2025 y se crean 19.900 empleos

El paro sube en Canarias en 12.500 personas en 2025 y se crean 19.900 empleos

Ismael Rosario, el joven músico con discapacidad que interpreta con la mirada

Ismael Rosario, el joven músico con discapacidad que interpreta con la mirada

La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 500 euros por este error al transportar la bicicleta

La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 500 euros por este error al transportar la bicicleta

Agadir se vuelve loca con el Mundial 2030

Agadir se vuelve loca con el Mundial 2030

Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones

Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones

Jorge Rey alerta de los efectos de la borrasca Joseph a Canarias: "Las precipitaciones, prácticamente..."

Tracking Pixel Contents