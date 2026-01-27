La ministra Margarita Robles visitará la Brigada “Canarias” XVI
La titular de Defensa participará en un acto de imposición de condecoraciones por misiones en el Líbano y en la Operación DANA 2024
Las Palmas de Gran Canaria
La ministra de Defensa, Margarita Robles, realizará este miércoles 28 de enero una visita oficial a la Base ‘General Alemán Ramírez’, en Las Palmas de Gran Canaria, sede de la Brigada “Canarias” XVI. El acto tendrá lugar a las 10:45 horas y estará centrado en la imposición de condecoraciones a militares destacados por su labor en misiones internacionales y nacionales.
Durante la jornada, se rendirá homenaje al personal que participó en el contingente Libre Hidalgo XLIII, desplegado recientemente en el Líbano bajo mandato de la ONU, así como a quienes intervinieron en la Operación DANA 2024, destinada a apoyar en emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos extremos en territorio nacional.
