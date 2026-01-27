El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’

El texto del ‘decreto Canarias’ al que ha tenido acceso este periódico no está "totalmente refundido", como aseguró este lunes el portavoz gubernamental y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, ya que su reelaboración no incluye ni una sola de las propuestas que presentaron el PSOE y NC-Bc el pasado mes de diciembre. «Las ha ignorado», asegura Luis Campos, líder ‘canarista’, mientras que desde el PSOE se apunta a que el presidente Fernando Clavijo "ha decidido pasar el rodillo" a las aportaciones de ambas formaciones de izquierda.

Ni rastro en el decreto de la propuesta sobre "una deducción por corrección de la desigualdad en la distribución de la riqueza" en varios tramos, la implantación del Impuesto de Estancias Turísticas en Canarias –más conocido como ecotasa– o suprimir la bonificación para las donaciones o herencias superiores a 300.000 euros aprobadas en 2023, como sugirieron los socialistas.

Tampoco aparece ni una sola de las 41 medidas presentadas por NC, entre ellas, alcanzar un plan para la I+D+i y otro para que el Ejecutivo se convierta en avalista de los inquilinos y garantizar a los propietarios que percibirán el alquiler pactado.

Cierto es, y a eso se agarran desde el Ejecutivo para justificar la ausencia de propuestas de la oposición, que tanto el PSOEcomo NC-Bc estructuraron sus aportaciones como decretos ley propios del Gobierno canario, una especie de "contradocumento alternativo" que sería más competencia del gabinete regional que del estatal.

El líder de NC-Bc, Luis Campos, analiza el contenido del borrador del 'decreto Canarias' el pasado mes de noviembre / Ramón de la Rocha / Efe

Reunión con disenso

Todo apunta, por lo tanto, a que culminará en disenso la reunión prevista para el jueves en la sede tinerfeña de Presidencia con los portavoces del arco parlamentario y que el Gobierno canario presentará en solitario a Moncloa, con el único respaldo de CC, PP, ASG y AHI –los partidos que respaldan al gabinete–, los 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales de los que consta el decreto, al que ha tenido acceso este periódico, para convertir en ley los acuerdos políticos que suscribieron en 2023 los nacionalistas con el PP y el PSOE para apoyar las investiduras tanto de Alberto Núñez Feijóo [que resultó fallida] como de Pedro Sánchez, es decir, la agenda canaria.

Frente al ‘cero absoluto’ cosechado por la oposición, CC y ASG lograron introducir varias de sus propuestas. Así, los nacionalistas consiguen encajar un convenio, "con una duración de 10 años, para financiar la ejecución y desarrollo de las infraestructuras ferroviarias" de Gran Canaria y Tenerife. Un convenio en el que deben participar el Estado, la Comunidad Autónoma y los cabildos de las dos islas capitalinas "con el objetivo de determinar el reparto de cargas económicas". Además, garantizan que las retribuciones del personal al servicio del sector público canario «podrán experimentar un incremento adicional del 2%» en el presente años 2026 siempre que su sueldo sea inferior al 150% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por lo que respecta a ASG, el partido que lidera Casimiro Curbeloconsigue que el proyecto de decreto incluya que la Comunidad Autónoma designe "un representante en el consejo rector de la entidad pública empresarial Enaire –gestora de la navegación aérea de España– y uno de los representantes que corresponden a la Administración General del Estado en el consejo de administración Aena" que es la compañía que gestiona la mayoría de los aeropuertos nacionales.

Casimiro Curbelo (i) y Sebastián Franquis conversan antes del inicio de la reunión de los grupos parlamentarios para analizar el 'decreto Canarias' el pasado noviembre. / Ramón de la Rocha / Efe

Apoyo a las islas verdes

En su CapÍtulo I el texto contempla el mantenimiento de las deducciones fiscales –60% del IRPF– para la Isla de La Palma, haciéndolas extensivas a El Hierro y La Gomera en los mismos términos que en Ceuta y Melilla con el fin de «corregir el despoblamiento progresivo y fomentar el asentamiento poblacional» en las llamadas islas verdes.

El CapÍtulo II incluye medidas de apoyo a colectivos vulnerables, recoge la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, el fomento de la formación profesional, la accesibilidad al ingreso mínimo vital, la cooperación para la mejora de las pensiones no contributivas, la lucha contra la pobreza, la cofinanciación en materia de dependencia, y también trata de contribuir a la solución del problema de la vivienda en el archipiélago canario, abordando la cesión de suelo de titularidad estatal.

El CapÍtulo III concreta medidas frente a los sobrecostes de la ultraperiferia y la insularidad alejada, abordando el sobrecoste para el sector sanitario, el del agua desalinizada, regenerada o reutilizada, los centros generadores de energía, el de las instalaciones de almacenamiento de energía, el registro especial de buques de Canarias y para el sector ganadero, agrícola y pesquero

Por último, el CapÍtulo IV, recoge las medidas en materia del litoral, en obras hidráulicas, carreteras, gestión aeroportuaria, turismo y educación.

Nira Fierro (i), María Jesús Montero, David Toledo y Cristina Valido (d) durante la firma de la agenda canaria en 2023 / Efe

Bonificación a mejoras salariales

Desde los partidos que apoyan al Gobierno de Clavijo se asegura que el texto introduce un incentivo para que las empresas radicadas en Canarias que firmen acuerdos o convenios de empresa con sus representantes legales y que incluyan medidas de productividad ligadas a mejora salarial puedan obtener una bonificación en la cuota patronal por contingencias comunes del 50% del incremento salarial pactado, cuando ese incremento sea superior al previsto en el convenio sectorial.

Además, prevé financiación para un Plan Integral de Empleo y un plan para jóvenes menores de 35 años, además de impulso a infraestructuras educativas de formación profesional y mantiene el 100% de descuento en abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre con financiación estatal que garantice que el sistema sea sostenible.

Sin embargo, desde el PSOE y NC se insiste en que es una "carta a los Reyes Magos" al incluir cuestiones que "forman parte de la agenda de CC, que no del documento suscrito en 2023" para la investidura de Sánchez.