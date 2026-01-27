Rabat quiere a Canarias como socio en su macroprograma de inversiones

Agadir, en la región marroquí de Souss-Massa, le abrió ayer a Canarias un amplio abanico de inversiones en puertos, aeropuertos, logística, turismo, energía, economía azul y operaciones conjuntas en el África Occidental durante la reunión mantenida entre el wali de Souss-Massa, Saaïd Amzazi -un wali es una suerte de gobernador o administrador de un territorio-, el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en la sede de la Wilaya de Agadir.

El encuentro forma parte de la visita institucional más relevante realizada por Canarias a Marruecos en los últimos años y se inscribe en la futura Estrategia Canarias-África, que el Gobierno regional prevé aprobar en las próximas semanas.

En su intervención, el wali presentó la misión canaria como «una ilustración de la voluntad común de impulsar una cooperación territorial pragmática y orientada al futuro».

Subrayó que España es el primer socio comercial de Marruecos desde hace más de doce años y que Marruecos concentra el 61% de las exportaciones españolas hacia África. Insistió en que la relación con Canarias no parte de cero, citando misiones comerciales desde los años noventa y convenios firmados desde 2008 entre Agadir y Canarias, que han dado lugar a la ejecución de más de treinta proyectos de cooperación con participación de ambas partes.

Pero ahora es el momento de ampliar la relación económica y comercial, remarcó el wali, que citó una serie de inversiones y proyectos con Canarias en sectores considerados estratégicos, con un enfoque de «beneficio mutuo y una lógica win-win» basada en la complementariedad de ambas regiones.

El presidente regional destaca que estos pactos dan forma a un marco de estabilidad que alienta la inversión y el comercio

Entre las áreas destacó la conectividad marítima y aérea, con el desarrollo de nuevas líneas y el refuerzo de la movilidad empresarial y turística, así como la mejora de la logística portuaria. También situó el turismo y la innovación como espacios naturales de colaboración, proponiendo la creación de circuitos turísticos combinados entre Souss-Massa y Canarias y el refuerzo de la formación y las competencias en sectores con potencial de crecimiento.

En el ámbito marítimo mencionó la economía azul, la acuicultura y la industria naval como actividades susceptibles de generar inversión y oportunidades conjuntas. En materia energética y medioambiental defendió la cooperación en la gestión del agua y el desarrollo de energías renovables. Además, planteó África Occidental como un mercado para inversiones conjuntas y operaciones en terceros territorios, aprovechando la complementariedad de redes empresariales y capacidades financieras. Finalmente, introdujo el ámbito de las infraestructuras y el deporte, señalando que la proximidad del Mundial de 2030, que Marruecos compartirá con España y Portugal, abre la puerta a cooperar en la modernización de grandes equipamientos y en proyectos vinculados a la organización del evento.

Por su parte, Clavijo defendió el gran potencial de crecimiento de Agadir y la necesidad de que Canarias refuerce su presencia en Marruecos. «Canarias y la región de Souss-Massa comparten una condición atlántica que nos obliga a cooperar frente a retos comunes como la energía, la gestión del agua, la sostenibilidad o el cambio climático», aseveró.

Para el presidente, la misión responde a la voluntad de «alinear agendas y prioridades para generar beneficios mutuos desde una visión compartida del Atlántico», y sostuvo que Canarias «aspira a ser una plataforma atlántica útil para Marruecos y para Europa, conectando territorios, economías y oportunidades».

Clavijo y las autoridades locales rubrican un memorando de entendimiento y diez acuerdos de cooperación

El encuentro se selló con la firma de un memorando de entendimiento y con diez convenios de cooperación que fortalecen el eje atlántico entre Canarias y Souss-Massa. El memorando, suscrito por el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, y por Fernando Clavijo, consolida la cooperación que ambas partes mantienen desde 2008 y establece un marco estable orientado al impulso de proyectos conjuntos y al intercambio de conocimiento en ámbitos como la economía y el comercio, la promoción de inversiones, la economía azul y la cooperación portuaria, el turismo, las energías renovables, la cooperación universitaria y la gobernanza regional, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que genere beneficios compartidos para ambas regiones.

Diez convenios

A la firma del memorando se sumaron diez convenios de cooperación entre Canarias y Souss-Massa. De ellos, seis fueron acuerdos suscritos por la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la de Agadir, orientados a la movilidad académica, la investigación conjunta y la transferencia de conocimiento vinculada a sectores estratégicos como el agua, la energía, la transformación digital y la innovación aplicada. El resto se orientó a cooperación empresarial y comercial, con el propósito de generar un marco estable público-privado que facilite la inversión, la atracción de proyectos y el intercambio comercial en el eje atlántico. Entre los acuerdos firmados figura también un convenio en materia deportiva orientado al intercambio y cooperación en el ámbito del fútbol, de cara al Mundial de 2030.

En este contexto, el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, llamó a seguir avanzando en una relación que, según subrayó, se apoya en una visión común basada en la apertura, el diálogo y el desarrollo sostenible. Recordó que el partenariado entre Souss-Massa y Canarias se ha consolidado con el paso de los años y que ahora se trata de abrir y ampliar las oportunidades de cooperación y negocios.

Achengli defendió que el fortalecimiento de las relaciones comerciales es una palanca esencial para el conocimiento mutuo y la creación de valor para ambas poblaciones, y aseguró que la región está «plenamente dispuesta a trabajar con Canarias desde una visión práctica orientada a obtener resultados concretos».

Para Clavijo, con la firma de estos convenios se crea «un marco estable público y privado para impulsar la inversión, los intercambios comerciales y los proyectos conjuntos en las dos orillas del Atlántico», todo apoyado en encuentros empresariales entre compañías de ambos territorios.

En el ámbito de la innovación y el conocimiento, el presidente subrayó que «la diplomacia científica y la innovación forman parte central de la Estrategia Canarias-África, en la que comenzamos a trabajar prácticamente desde el minuto uno de esta legislatura y que presentaremos en las próximas semanas, y de nuestra relación con Marruecos», y añadió que «la cooperación entre centros tecnológicos y universidades permite transformar el conocimiento en soluciones con impacto real en los territorios».

Turismo

En el sector turístico, el presidente destacó el potencial de desarrollar una estrategia que beneficie a ambos territorios y afirmó que «el turismo es un ámbito natural de cooperación atlántica que puede avanzar hacia modelos más sostenibles y diversificados». En esta línea, subrayó que «mejorar la conectividad aérea y marítima es clave para el desarrollo compartido de Canarias y Souss-Massa», especialmente de cara a ese Mundial de Fútbol 2030.

La visita, que Clavijo definió como la más importante que Canarias ha realizado a Marruecos en los últimos años, contó con la participación de representantes del Gobierno autonómico, entre ellos la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y diferentes responsables del Gabinete del presidente y de las áreas vinculadas a África y a la innovación. A la misión institucional, de 60 personas, se sumaron los rectores de las dos universidades públicas canarias, así como empresarios y representantes del tejido económico de sectores como el turismo, la logística, la innovación, los puertos y aeropuertos, además de las cámaras de comercio, organizaciones empresariales y autoridades portuarias, que participaron en los encuentros empresariales y en la agenda de trabajo desarrollada en Agadir.