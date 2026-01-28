El Negrín refuerza la atención vascular con una sala de angiografía robotizada de última generación

La sanidad pública canaria da un nuevo paso en la modernización de su red hospitalaria con la puesta en marcha de una sala de angiografía digital robotizada en el Hospital Doctor Negrín. El nuevo equipamiento, adscrito al servicio de Radiodiagnóstico, refuerza de forma notable la capacidad asistencial del centro en el abordaje de enfermedades vasculares, tanto en el ámbito urgente como programado.

Durante la visita institucional a la nueva sala, el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, subrayó el impacto directo que tendrá esta incorporación en la atención a la ciudadanía del norte de Gran Canaria y de Lanzarote. «Disponer de este angiógrafo permite mejorar muchísimo la respuesta, sobre todo en uno de los procedimientos más complejos en la intervención de urgencias, que son los ictus», señaló.

Hasta ahora, parte de estos procedimientos debían realizarse de forma obligatoria en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. La puesta en marcha de esta nueva sala permitirá que también puedan llevarse a cabo en el Doctor Negrín, reduciendo tiempos de respuesta y desplazamientos. «Mejoramos muchísimo la respuesta y además tenemos una garantía añadida ante cualquier complicación», afirmó Goya.

El nuevo equipamiento de angiografía digital de última generación incorporado en el Hospital Universitario Doctor Negrín. / Acfi Press

Una inversión estratégica

La adquisición de este equipamiento ha supuesto una inversión de 746.904 euros, financiada con fondos europeos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Según los datos facilitados, el Hospital Doctor Negrín dispone actualmente de un total de cinco angiógrafos, consolidándose como uno de los centros de referencia en este ámbito.

En 2025, el servicio de Radiología Vascular Intervencionista realizó 3.468 procedimientos en las salas de angiografía, atendiendo a 1.592 pacientes, cifras que evidencian la alta actividad y la necesidad de seguir reforzando los recursos tecnológicos para dar respuesta a la demanda asistencial.

Más patologías y menos invasión

El jefe de la sección de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Doctor Negrín, Juan María Pulido, destacó que el nuevo equipo amplía de forma significativa las posibilidades terapéuticas del servicio. «Viene a aumentar más nuestras posibilidades de tratar a los pacientes de una forma más segura y efectiva», explicó.

El sistema, de carácter robotizado, permite múltiples proyecciones y una gran libertad de movimientos alrededor del paciente, facilitando procedimientos desde casi cualquier ángulo. «Nos va a seguir aumentando nuestra capacidad para el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo, que es lo que realizamos en esta unidad», añadió Pulido.

Gracias a esta tecnología, el hospital podrá abordar un mayor número de patologías, como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, procedimientos en pacientes oncológicos o la creación y mantenimiento de fístulas para hemodiálisis, evitando en muchos casos la cirugía abierta. «Son técnicas que van a tener menor morbilidad y menos complicaciones para los pacientes», subrayó.

El nuevo equipamiento de angiografía digital de última generación incorporado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. / Acfi Press

Avance frente al ictus

La nueva sala permitirá además iniciar en este centro la trombectomía mecánica, una técnica endovascular fundamental en el tratamiento del ictus isquémico agudo. Hasta ahora, este procedimiento solo se realizaba en el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil.

La trombectomía precoz aumenta las probabilidades de recanalización eficaz y mejora el pronóstico del paciente al reducir el daño cerebral. La posibilidad de realizarla en el Doctor Negrín evitará traslados, acortará los tiempos de intervención y reforzará la red asistencial frente a una de las principales causas de discapacidad en Canarias.

Adasat Goya quiso también poner en valor el trabajo de los profesionales del centro, que han completado la formación necesaria en un corto espacio de tiempo. «Disponemos de grandes profesionales, han hecho toda la formación en tiempo récord y con un excelente resultado», afirmó, destacando que el hospital ya está preparado para comenzar a realizar este tipo de procedimientos.

Además de ampliar la capacidad asistencial, esta tecnología permite mejorar las condiciones de seguridad durante las intervenciones. El nuevo sistema facilita un mayor espacio útil alrededor del paciente, optimiza el acceso del personal sanitario y contribuye a reducir la dosis de radiación y la cantidad de contraste utilizada, lo que repercute directamente tanto en la seguridad del paciente como en la del equipo profesional y en la mejora de los flujos de trabajo.