Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desahucio MargaritaDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasNoePresupuestos 2026 LPGCRegularización migrantes
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  3. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  4. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  5. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  6. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  7. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
  8. Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos

La regularización alcanzará a 30.000 inmigrantes en las Islas

La regularización alcanzará a 30.000 inmigrantes en las Islas

La Audiencia Nacional respalda el vallado del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife

La Audiencia Nacional respalda el vallado del Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Caso Mediador: el fiscal sostiene el cohecho y señala que los acusados hablaron de soborno

Caso Mediador: el fiscal sostiene el cohecho y señala que los acusados hablaron de soborno

El comité de empresa del Banco de Sangre de Canarias alerta de un déficit «crítico» de reservas

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

1.144: el número de menores desaparecidos en Canarias durante 2024

El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’

El presidente Clavijo ignora las aportaciones de la oposición al "refundido" ‘decreto Canarias’
Tracking Pixel Contents