Muere Agusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez
El exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Augusto Carlos Menvielle Laccourreye, falleció a los 87 años este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria
Augusto Carlos Menvielle Laccourreye , exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias desde 1987 a 1991, y maestro ajedrecista, ha fallecido a los 87 años de edad este miércoles en la Clínica San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. Nacido en Barcelona el 12 de agosto de 1938 , vivió su juventud en Madrid donde estudió la carrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y en 1969 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, en la que desarrolló una amplia faceta profesional como funcionario, además de su reconocida trayectoria como ajedrecista.
Augusto Menvielle era, por méritos propios, un ejemplo para las nuevas generaciones del ajedrez canario. Su intachable hoja de servicios en este deporte comenzó en 1950 al ganar, con 12 años, en una simultánea al por entonces niño prodigio Arturito Pomar. Con 18 años, irrumpió en el pujante entramado competitivo de los escaques de la capital de España, superando a estrellas de la época como el antes mencionado Pomar, Torán y Díez del Corral, en un torneo organizado por el Club de Ajedrez Real Madrid, en el que se formó y al que perteneció.
Su protagonismo ha sido, y es, ejemplar tanto en la actividad ajedrecista como en su vida profesional y personal.
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
- Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
- Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
- El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
- Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
- Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos