Forbes reconoce por primera vez a las 30 mujeres más influyentes de Canarias

La revista Forbes ha presentado por primera vez la Lista de las 30 Mujeres Más Influyentes de Canarias, una selección que pone el foco en el liderazgo femenino y en la capacidad de impacto de mujeres referentes en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural del archipiélago. La iniciativa busca visibilizar trayectorias consolidadas y proyectos transformadores impulsados desde las islas, con proyección tanto nacional como internacional.

La publicación de esta lista viene acompañada de una gala de reconocimiento, organizada por ForbesWomen, que se celebrará el miércoles 4 de febrero en el Castillo de San José, en Arrecife (Lanzarote). El acto reunirá a representantes institucionales y a figuras destacadas del ámbito empresarial, social y cultural de Canarias.

Una semana clave para el liderazgo y el pensamiento estratégico

La presentación de esta selección se integra en una agenda más amplia que posiciona a Lanzarote como espacio de encuentro para el análisis y la reflexión estratégica. Al día siguiente de la gala, el 5 de febrero, tendrá lugar el Forbes Canary Islands Economic Summit en Jameos del Agua, un foro de alto nivel centrado en las fortalezas, retos y oportunidades económicas del archipiélago.

Ambos eventos han sido impulsados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, entidad que promueve iniciativas vinculadas al desarrollo cultural y económico de la isla.

El Summit mantiene abierto su plazo de inscripción al público a través del enlace habilitado por la organización.

Liderazgo femenino en las instituciones públicas

La lista elaborada por Forbes incluye perfiles con una destacada trayectoria en el ámbito político e institucional, reconociendo el papel de mujeres que ocupan puestos clave en la gestión pública de Canarias:

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra del Gobierno de España.

Carolina Darias presenta los Presupuestos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / La Provincia

Astrid Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias.

Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. / Arturo Jiménez

Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno autonómico.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. / Ramón de La Rocha/Efe

Ciencia, salud e investigación con sello canario

El listado también pone en valor la aportación de mujeres vinculadas al conocimiento, la investigación científica y el ámbito sanitario, sectores clave para el progreso social. Forbes destaca a estas profesionales:

Antonia Varela Pérez, Isabel Marichal, Elba Bueno Cabrera y Ascensión Robayna, cuyas trayectorias están relacionadas con la divulgación científica, la investigación y la universidad.

La visibilidad de estos perfiles subraya la importancia del talento femenino en áreas estratégicas como la ciencia y la educación superior, fundamentales para el futuro del archipiélago.

Cultura y creación artística como motor de proyección exterior

La cultura y las industrias creativas ocupan un lugar destacado en esta primera edición. La lista incluye a figuras reconocidas del cine, la música, la interpretación y las artes escénicas:

Toni Acosta, Antonia San Juan, Goya Toledo, Kira Miró, Sara Sálamo, Marta González de Vega, Ana Guerra, NIA, Valeria Castro, Yolanda Auyanet Hernández, Lourdes Santana, Icíar Pérez y Eloísa González.

Estas profesionales contribuyen a la proyección de la identidad cultural canaria, llevando el talento de las islas a escenarios nacionales e internacionales y consolidando un sector con creciente impacto económico.

Empresa, innovación y emprendimiento femenino

Forbes reconoce igualmente a mujeres que impulsan proyectos empresariales, iniciativas de marca y modelos de innovación, generando empleo y actividad económica. Entre los perfiles seleccionados se encuentran:

Sandra García-Sanjuan, Carla Barber, Ariadne Artiles, Laura Galarza, Carmen García Pascual, Victoria López Fuentes, Laura Acosta, Alba Aula Méndez, Esther Cabrera y Alicia Martinón.

Estas trayectorias reflejan la diversidad del emprendimiento femenino en Canarias, con presencia en sectores como la moda, la salud, el turismo, la comunicación y la gestión empresarial.

Un reconocimiento al impacto y la transformación social

Desde Forbes destacan que el objetivo de esta lista es reconocer a mujeres que no solo sobresalen en sus respectivos ámbitos, sino que se han convertido en referentes de liderazgo, inspiración y transformación social. La iniciativa subraya la capacidad de Canarias para generar talento y proyectarlo más allá de su territorio

La celebración de estos encuentros refuerza el debate sobre el papel del liderazgo femenino como motor de desarrollo económico y social en Canarias, en un contexto marcado por la necesidad de diversificar la economía y potenciar el talento local.