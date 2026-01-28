El Gobierno de Canarias recuerda a PSOE y NC que "es en la mesa donde se negocia" el decreto, "y no fuera de ella"

Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno que preside Fernando Clavijo, mostró su sorpresa ante la decisión del PSOE y NC-Bc de no participar en la reunión prevista este jueves en Presidencia, pues ha sido diseñada, según explicó, "para seguir avanzando" en la elaboración del ya polémico ‘decreto Canarias’.

"No entendemos, y lamentamos, que decidan ni siquiera sentarse, pues es alrededor de una mesa, y no fuera de ellas, donde se negocian las distintas posturas y se liman las diferencias", aseguró el portavoz.

De esta manera, Cabello da a entender que la reunión prevista no tiene por objeto "sentar a convidados de piedra alrededor de una mesa, sino que la misma sirva para hablar sobre las discrepancias y las coincidencias" y que el texto no es un documento cerrado.

Atraer el ruido y la bronca

"Esperamos que esta no sea una estrategia para atraer a Canarias el ruido y la bronca política que hay en la política nacional y de la que aquí nos hemos alejado", insistió el portavoz.

Además, recuerda que tanto el PSOE como NC-Bc, y el propio presidente Clavijo, afearon el año pasado a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, abandonara la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) referido a la financiación autonómica: "Entonces dijimos, y se aplica en esta situación de forma igual, que cuando hay asuntos de importancia para Canarias sobre la mesa, no hay que levantarse hasta tener un acuerdo".

Por lo que respecta a que no se incluyera ni una sola propuesta de socialistas y ‘canaristas’ al decreto, remarca que "remitieron cuestiones competenciales de la Comunidad Autónoma, que pueden debatirse y aprobarse en el Parlamento, pero que no son objeto de un texto que debe ratificarse en el Consejo de Ministros".

Decretos alternativos

"No es que no aceptáramos sus propuestas, es que no hicieron ninguna para enriquecer un decreto que queremos que apruebe el Consejo de Ministros, y no el Gobierno regional, para que Canarias pueda seguir avanzando pese a la parálisis de la política nacional. Lo que hicieron fue presentar decretos alternativos con competencias que son de Canarias y no del Estado", remarcó.

En este sentido, afirmó que "nos parece perfecto, si quiere la oposición, que todo lo que propusieron puede sea debatido como proposición de ley en el Parlamento, pero no es objeto del decreto que nos ocupa".