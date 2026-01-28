Multado con 100 euros por llevar la baliza V-16, pero no tener el distintivo obligatorio V-19: la Guardia Civil vigila los parabrisas de los coches canarios

La Guardia Civil ha intensificado los controles de inspección sobre los vehículos, pero en este caso no es para revisar si los conductores tienen la baliza V-16 que ES obligatoria desde el 1 de enero de 2026. El motivo de esta campaña de seguridad es que los automóviles cumplan con el distintivo obligatorio.

En caso de avería o accidente, los conductores deben contar con los artículos obligatorios en el vehículo. Por el contrario, se enfrentarán a sanciones económicas. El objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España.

Elementos obligatorios en los vehículos

Más allá de la baliza V16, el Reglamento General de Circulación recoge en su artículo 18 la obligatoriedad de utilizar el chaleco reflectante: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas". Además, la DGT recuerda que carecer del chaleco reflectante supone sanciones entre 80 y 200 euros.

Sin embargo, el chaleco reflectante no es el único requisito que piden los agentes en los coches. Todo conductor debe contar con tres documentos fundamentales como son el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de la Inspección Técnica del Vehículo (ITV). No llevar alguno de estos documentos supone multas que van desde los 10 euros por no llevar el documento físico hasta los 200 euros por tener la ITV caducada o 500 euros si se carece de autorización para circular e incluso la inmovilización del vehículo.

El distintivo V-19

A estos requisitos obligatorios, hay que añadirle el distintivo V-19, más conocido como la pegatina de la ITV. Este elemento certifica que el vehículo ha superado la prueba y puede continuar circulando. Además, debe colocarse un lugar visible en el parabrisas, más concretamente en la parte superior derecha.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV recuerdan que no se trata de una simple pegatina en el parabrisas del coche, sino de un elemento obligatorio que permite a los agentes comprobar si la inspección técnica está en vigor. No llevar la pegatina se considera una infracción leve y está sancionado con 100 euros.

¿Te pueden multar por no llevar la pegatina de la ITV? / NEOMOTOR

Los colores verde, amarillo y rojo, indican el año de caducidad de la ITV para que los agentes pueden identificarlo a simple vista.

La Guardia Civil insiste en que llevar los requisitos obligatorios no solo evita sanciones económicas, sino que garantiza tanto la seguridad del propio conductor como del resto de circulante de la vía.