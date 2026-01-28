Jorge Rey avisa de dónde lloverá en Canarias este fin de semana: "Lo más importante está al este"

Jorge Rey ha publicado un nuevo vídeo y, esta vez, ha dado buenas noticias para Canarias. Mientras la Península quedará bajo los efectos de las borrascas Joseph y Kristin, el archipiélago disfrutará de un tiempo mucho más estable y agradable en la mayoría de las islas. Aun así, el joven meteorólogo burgalés no descarta la aparición de algunas lluvias puntuales y muy localizadas, en un fin de semana en el que, en general, se espera un regreso a la normalidad meteorológica y climática.

Según Jorge Rey, Canarias vivirá en los próximos días un escenario de estabilidad atmosférica. El experto explica esta situación con el efecto Fujiwara, responsable de un tiempo especialmente revuelto en el resto del país, pero con impacto limitado en el archipiélago.

Jorge Rey y la AEMET pronostican tiempo estable y temperaturas suaves en Canarias

"En Canarias, lo más importante estará en las islas orientales, pero de manera débil", señala Jorge Rey. El burgalés deja claro que las precipitaciones previstas (si se dan) serán escasas y sin relevancia. Estas se concentrarán de cara al fin de semana en Lanzarote y Fuerteventura, pero sin grandes acumulados como los de las últimas semanas. Según la previsión, Canarias se mantiene al margen del temporal, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas agradables y viento en general flojo.

Tiempo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coincide en esta previsión, destacando que el Archipiélago quedará protegido por una situación atmosférica mucho más estable. En Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, solo se esperan intervalos nubosos en las vertientes norte. De cara al inicio de la próxima semana, no se descartan precipitaciones en La Palma y norte de Tenerife y Gran Canaria, aunque en ningún caso se prevén acumulados significativos.

Las temperaturas se mantendrán propias de la época, con máximas entre 20 y 23 grados en costas, mientras que en cumbres, como el entorno del Teide, el ambiente será más frío, con posibles heladas débiles nocturnas. Canarias seguirá con un tiempo muy llevadero, incluso de cara al fin de semana, remarcan los modelos meteorológicos.

El viento será suave y variable, con presencia de brisas en las zonas costeras. El estado del mar se mantendrá en calma, ofreciendo un panorama muy diferente al de esta semana, cuando la AEMET activó avisos amarillos por fenómenos costeros el miércoles 28 de enero y el jueves 29.

Temporal invernal en España por el efecto Fujiwara

Mientras Canarias disfruta de estabilidad, en el resto de España el panorama es radicalmente distinto. Jorge Rey advierte de que la interacción entre las borrascas Joseph y Kristin provoca un proceso conocido como efecto Fujiwara, que intensificará el tiempo adverso en amplias zonas.

"La borrasca Kristin va a absorber a Joseph, dejando más nevadas y precipitaciones en muchos puntos del oeste peninsular", explica el meteorólogo. Durante las próximas horas se esperan nevadas puntuales en ciudades como Burgos, Cuenca, León o Valladolid, aunque de corta duración debido a la naturaleza esporádica del aire frío.

El miércoles llegará un cambio brusco, con un repunte térmico repentino y rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en zonas como Albacete. "Es una borrasca que trae mucho viento, con avisos naranjas por viento y nieve en Castilla y León", alerta Jorge Rey. Andalucía también se verá afectada por tormentas localmente intensas, especialmente en Granada y Jaén, y en el Levante también lloverá bastante y el viento agitará con fuerza.

Una vez más Canarias observará el temporal desde la distancia, mientras en la Península el invierno vuelve a mostrar su cara más dura.