El jurado se retira a deliberar sobre la culpabilidad o inocencia de los tres acusados en el caso Mediador

Los miembros del jurado designado en el procedimiento sobre la primera pieza separada del caso Mediador ya tienen en su poder el cuestionario de los tres objetos del veredicto sobre los que tendrán que deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia sobre los tres acusados por el Ministerio Fiscal de un delito de cohecho continuado. Además, el jurado tiene la potestad de pronunciarse sobre la concesión del indulto.

El fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial tinerfeña, Jaime Serrano-Jover, acusa al empresario Antonio Bautista Prado, al general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, y a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, de cometer un delito de cohecho continuado por el que pide la pena máxima prevista para este delito.

Esta pieza separada investigó una presunta trama corrupta relacionada con contratos de proyectos para la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias. El empresario que quería expandir su empresa en las islas habría concertado con el mediador y el general acuerdos por los que presuntamente les habría pagado a cambio de que lo pusieran en contacto con los más importantes empresarios del Archipiélago.

El fiscal, que ratificó la acusación en su informe de calificación definitivo, no solo mantuvo el tipo de cohecho propio agravado, introdujo también el tipo penal de cohecho impropio.

Tres elementos son centrales en el objeto de veredicto, entregado por el magistrado presidente Emilio Moreno: si se hicieron entregas de dinero por parte del empresario al general del Instituto Armado, si el viaje a Fuerteventura de Espinosa con su amante y todos los gastos pagado por Bautista fue o no una dádiva o regalo en pago por los contactos que le facilitó de empresarios importantes de Canarias para expandir su negocio, y si el general Espinosa Navas aún tenía la condición de funcionario entre agosto de 2020 y enero de 2021, cuando sucedieron los hechos enjuiciados.

El jurado se ha retirado ya para responder y deliberar sobre 14 preguntas. Hoy estarán abordando esta tarea hasta las 20:00 horas y, en caso de que no hayan concluido, se retirarán a descansar para reanudar su trabajo a primera hora deliberar mañana.