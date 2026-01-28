Llamamiento urgente a donar sangre en Canarias antes del carnaval: se necesitan donantes de A+ y 0+

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente del Servicio Canario de Salud (SCS), ha realizado un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar sangre, especialmente las personas pertenecientes a los grupos sanguíneos A positivo (A+) y 0 positivo (0+). Esta petición se enmarca en el contexto previo al carnaval, una época en la que el consumo hospitalario de sangre puede incrementarse y las donaciones suelen disminuir.

El objetivo es reforzar el stock de seguridad necesario para atender con garantías las posibles urgencias que puedan surgir durante las celebraciones. Las reservas actuales, según ha informado la entidad, no alcanzan los niveles óptimos, lo que motiva esta campaña especial de hemodonación.

Dónde donar sangre en Canarias esta semana

La campaña incluye un amplio despliegue de unidades móviles y puntos fijos en todas las islas, con horarios adaptados para facilitar la participación de la ciudadanía. A continuación, se detallan los lugares disponibles para donar sangre en cada isla durante esta semana.

Donaciones en Gran Canaria

Teror : Unidad móvil operativa hoy de 16:30 a 20:30 h.

: Unidad móvil operativa hoy de 16:30 a 20:30 h. Firgas : Frente a la Casa de la Juventud, hasta el viernes. Horario: 9:15-13:30 y 16:15-20:30 h.

: Frente a la Casa de la Juventud, hasta el viernes. Horario: 9:15-13:30 y 16:15-20:30 h. Las Palmas de Gran Canaria :

: CC La Minilla (jueves y viernes): 9:15-14:00 y 16:00-21:00 h.

Jefatura Superior de Policía (jueves y viernes): 9:00-14:00 h.

IES Domingo Rivero (Arucas): Jueves de 9:15 a 13:30 h.

CC Las Arenas: Sábado 31 de enero, 9:00-14:00 y 16:00-21:00 h.

CC El Mirador: Sábado 31, de 10:00 a 14:00 h.

Puntos fijos :

: Calle Alfonso XIII, Las Palmas GC: lunes a viernes de 8:15 a 21:00 h.

Vecindario: lunes 9:15-13:30 y 16:15-20:30, martes y miércoles 16:15-20:30, jueves y viernes 9:15-13:30 h.

Hospitales: Dr. Negrín (8:30-19:30), Materno-Infantil (10:30-13:30), Insular (10:00-19:30).

Donaciones en Tenerife

Multicentro El Trompo (La Orotava) : Hoy y mañana, 9:15-13:30 y 16:15-20:30 h.

: Hoy y mañana, 9:15-13:30 y 16:15-20:30 h. Tacoronte : Unidad móvil en la Carretera General del Norte, 57. Hoy, de 16:00 a 20:30 h.

: Unidad móvil en la Carretera General del Norte, 57. Hoy, de 16:00 a 20:30 h. La Laguna :

: Av. Los Menceyes (Correos de La Cuesta): hoy y mañana, 9:00-13:45 y 16:00-20:15 h.

Valle Guerra: Mañana, 9:30-13:45 y 16:00-20:30 h.

Puerto de la Cruz : CEIP César Manrique, mañana de 9:15 a 13:00 h.

: CEIP César Manrique, mañana de 9:15 a 13:00 h. Arona : CEIP La Estrella, viernes de 9:45 a 13:00 h.

: CEIP La Estrella, viernes de 9:45 a 13:00 h. Plaza de la Catedral (La Laguna) : Viernes, 9:00-13:45 y 16:00-20:15 h.

: Viernes, 9:00-13:45 y 16:00-20:15 h. Santa Cruz de Tenerife : Recinto Ferial, sábado 31, de 10:45 a 17:45 h.

: Recinto Ferial, sábado 31, de 10:45 a 17:45 h. Adeje : Leroy Merlín, sábado, 9:30-13:30 y 16:00-20:30 h.

: Leroy Merlín, sábado, 9:30-13:30 y 16:00-20:30 h. Puntos fijos :

: Calle Méndez Núñez: Lunes a viernes, 8:15 a 20:30 h.

San Isidro (Granadilla): 8:15 a 19:30 h.

Hospital Universitario de Canarias: Domingo a viernes 8:30-21:30, sábados 8:30-14:30 y 15:30-20:00 h.

Nuestra Señora de Candelaria: Lunes a viernes 8:00-20:00, sábados 9:00-13:00 h.

Hospiten Bellevue (Puerto de la Cruz): Cita previa, lunes a viernes de 11:00 a 14:30 h.

Hospital San Juan de Dios: Lunes a viernes, 10:30-12:30 h.

Donaciones en Fuerteventura

Hospital General de Fuerteventura: Lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h. Se recomienda cita previa en el 928 546 684.

Donaciones en Lanzarote

Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa: De lunes a viernes, 8:30 a 13:00 h.

Donaciones en La Palma

Hospital Universitario General de La Palma :

: Lunes a jueves de 10:00 a 20:00 h.

Viernes de 10:00 a 15:30 h.

Domingos de 13:00 a 20:00 h.

Teléfonos: 922 185 321 / 922 185 320

Donaciones en La Gomera

Hospital Nuestra Señora de Guadalupe :

: Lunes a miércoles: 11:00 a 13:00 h.

Jueves y viernes: 9:00 a 13:00 h.

Donaciones en El Hierro