Murió Augusto Menvielle, un ajedrecista ejemplar que estuvo en activo hasta el pasado año con 87 años

Ayer, sobre las diez de la mañana, recibí la triste noticia. Su hijo Nacho me llamó para decirme que su padre había fallecido en la clínica San Roque al no superar una persistente gripe que le afectó gravemente en su cada vez más deteriorado estado de salud. Antes, a principios de la semana pasada Augusto me telefoneó y me preguntó, cuándo comíamos los amigos que solíamos vernos varias veces al año,

Sus orígenes y su llegada a Las Palmas de Gran Canaria

Augusto Carlos Menvielle Laccourreye (Barcelona, 12-08-1938) es, por méritos propios, un ejemplo para las nuevas generaciones del ajedrez canario. Su intachable hoja de servicios con el ajedrez comienza en 1950 al ganar, con 12 años, en una simultánea al ex-niño prodigio Arturito Pomar.

Con 18 años, irrumpió en el pujante entramado competitivo de los escaques de la capital madrileña, superando a las estrellas de la época, Pomar, Torán y Díez del Corral en un torneo organizado por el Club de Ajedrez Real Madrid, en el que se formó y al que perteneció.

Su protagonismo ha sido, repetimos, ejemplar, como jugador de ajedrez, en su vida profesional y como buena y entrañable persona, dándose la reciente, agradable y más que plausible realidad de que hace pocos días, ¡a sus 87 años!,volviera a llamar a su amigo y ex-campeón de España, José García Padrón para reiterarle lo que solía decirle antes del comienzo de la temporada: “Pepe, quiero jugar el campeonato insular en tu equipo, Canarias Chess, tramita mi inscripción, por favor”. ¡ Admirable !.

Tras su exitosa presentación en la elite del ajedrez español, Menvielle tuvo el acierto de anteponer su formación universitaria al día a día con los tableros, doctorándose como Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos, reanudando sus contactos con las competiciones, una vez alcanzara vía oposición a mediados de los sesenta su primer alto cargo profesional, con el que llegaría en 1969 a Las Palmas de Gran Canaria como Jefe del Servicio Hidráulico del Ministerio de Obras Públicas.

Su llegada representó un auténtico boom en el nivel competitivo de aquellos disputadísimos torneos provinciales con las figuras locales, Ángel Fernández, Juan Pedro Domínguez, Juan Rafael Betancort, Pedro Lezcano, Germán Pírez, Pierre Joly Dumesnoil, Gonzalo Angulo, Juan Antonio Valcárcel, Blas Rodríguez, Alejandro Ortega... y a partir de 1971, Fernando Visier, Ricardo Calvo, Bernard Huguet…

Imaginen cómo se pondría el ambiente, cuando en diciembre del mencionado 1969, pisara por primera vez Gran Canaria el danés Bent Larsen, entre los tres mejores ajedrecistas del mundo, siendo el segundo gran maestro que visitara la isla 23 años después de que lo hiciera el mítico Campeón del Mundo, Alexander Alekhine, en 1946. Estábamos en los comienzos de la que luego conoceríamos como la edad de oro del ajedrez canario, con Juan Marrero Portugués, Pierre Joly Dumesnil y Juan Rafael Betancort como baluartes de la histórica gesta.

Brillante historial

A Menvielle le avala un brillante historial en sus setenta largos años de ejemplar trayectoria como ajedrecista y en su vida profesional. Veamos: en sus inicios fue campeón de Castilla, campeón provincial y regional de Canarias, formó parte del equipo de la Caja que ganó el primer Campeonato de España en 1973, y varios títulos más con este club; fue dos veces subcampeón de España individual, privándole ser campeón, en 1968, por las tablas que hizo con Juan Rafael Betancort, cuando necesitaba ganar,

En 1969, no fue campeón por unas décimas de desventaja en el sistema de desempate aplicado al haber quedado empatado a puntos con el que sería campeón, su amigo, Fernando Visier, perjudicándole el resultado de la partida que decidía el título, al ganar el último clasificado a un contrario muy superior. Jugó las Olimpiadas de Israel y La Habana de 1964 y 1966, innumerables torneos internacionales y es campeón de España modalidad ajedrez árabe.

Augusto es Maestro Fide, y dado el nivel y fuerza de juego que esgrimió, se le equiparó a un fuerte Maestro Internacional, o, a un gran maestro actual.

Ocupó el cargo de Presidente de la Federación Insular de Gran Canaria de 1979 a1985, disputándose en dicho periodo, entre otros, un torneo Interzonal, “de los de antes” el Individual de España de 1983 que ganó García Padrón, y el sextangular que trajo por primera vez a Las Palmas al gran Victor Korchnoi, en 1981. En esta etapa, quien suscribe esta crónica-homenaje al excelente amigo, ocupó el cargo de Secretario General de la Federación Insular de Gran Canaria en los años que Menvielle fue presidente.

En el torneo internacional de Palma de Mallorca de 1968, venció al húngaro Lajos Portisch, uno de los mejores grandes maestros de la época, tras impecable partida de ataque.

Su vida profesional

No cabe la menor duda de que uno de los grandes méritos de Menvielle es el haber sabido, como hemos dicho, coordinar su vida profesional con la práctica de su gran pasión. En su vida profesional ha sido Jefe del Servicio Hidráulico del Ministerio de Obras Públicas, Delegado de este Ministerio en Toledo, Jefe Dependencia Regional de la Delegación Especial de Hacienda en Canarias en 1987, Parlamentario Regional, Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Director General Regional Área de Aguas hasta su jubilación en 2008.

Le cabe el honor de haber contribuido, como primer responsable, a solventar el gravísimo problema que afectaba a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pilotando la decisiva etapa de desalación y tratamiento de aguas que tanto significó para la sociedad isleña y auge del Turismo, con Lanzarote como primera realidad operativa.

El Colegio Nacional de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos le concedió en 2013 la medalla al Mérito Profesional en reconocimiento a su brillante trayectoria.

Su madre trabajó con el presidente de la II República, el grancanario Juan Negrín.

Augusto Menvielle, de padre francés y madre española, también de origen galo, nació en Barcelona como hemos dicho, el 12 de agosto de 1938. Su nacimiento fuera de Madrid fue debido a que su madre formaba parte del gabinete del presidente de la II República, el grancanario Juan Negrín, que fijó su residencia en la ciudad Condal ante el avance de las tropas franquistas en la capital. Volvió a Madrid una vez finalizó la inconcebible y fraticida contienda.

Colofón

Dentro del tablero, su mayor éxito, su ininterrumpido, admirado y prolongado éxito, es el de haberse sentado siempre a jugar desplegando su inequívoco e inconfundible estilo: ¡ intentar ganar !, muy alejado de planteamientos conformistas, tablistas, de tal forma, que podemos afirmar que Menvielle posee el récord de España de ser el jugador que menos tablas haya firmado en los 76 años que ha permanecido compitiendo con negras y con blancas...

Quiero que mi crónica la cierre el inolvidable Pedro Lezcano, con el que Augusto y yo tantos viajes y torneos compartimos: “Amigos míos, pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto/ Que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro/ Y que vivir no es más que hacer amigos, que vivimos en ellos/ Que hablar sin ser oído es estar mudo/ Mirar sin ser mirado es estar ciego/ Que aquél que haya vivido sin amigos, es que ha soñado ¡ Y ha olvidado el sueño !…

¡¡¡ Gracias, Augusto Menvielle !!!.