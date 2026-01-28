Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Presupuesto Ayuntamiento Las PalmasDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasPresupuestos 2026 LPGCRegularización migrantesAugusto Menvielle
instagramlinkedin

El pronóstico del tiempo de la Aemet para Canarias: temperaturas con pocos cambios y viento flojo este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para el 29 de enero cielos nubosos en el Archpiélago, con baja probabilidad de lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura

El pronóstico del tiempo de la Aemet para Canarias: temperaturas con pocos cambios y viento flojo este jueves

El pronóstico del tiempo de la Aemet para Canarias: temperaturas con pocos cambios y viento flojo este jueves

José Miguel Arráez Guadalupe/FOTO: Windy.com

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noroeste.

En la vertiente oeste de Lanzarote y Fuerteventura prevé baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

El viento irá acompañado de un predominio de brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde y será más algo más intenso en zonas altas.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del oeste, norte o noroeste de fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Nuboso durante la primera mitad del día y sin descartar lluvia débil en la vertiente oeste. Intervalos nubosos el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo en general, rolando a norte al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Nuboso durante la primera mitad del día y sin descartar lluvia débil en la vertiente oeste. Intervalos nubosos el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo en general, rolando a norte al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en la vertiente norte por la noche. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde, siendo algo más intenso en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE

Intervalos nubosos en zonas bajas, poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte durante la tarde, cuando será moderado en medianías y zonas altas así como en el extremo oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos en zonas bajas, que aumentará a nuboso en la vertiente norte por la noche. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde, cuando será algo más intenso en zonas altas y en los extremo este y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 23

LA PALMA

Intervalos nubosos en zonas bajas, poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte durante la tarde, cuando será moderado en medianías y zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 23

EL HIERRO

Intervalos nubosos en zonas bajas, que aumentará a nuboso en la vertiente norte por la noche. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte al final del día, cuando será moderado en zonas altas y en el sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas y más

Valverde 12 18

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  3. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  4. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  5. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  6. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  7. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
  8. Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos

El pronóstico del tiempo de la Aemet para Canarias: temperaturas con pocos cambios y viento flojo este jueves

El campo canario estalla y se prepara para 'asaltar' las calles

El campo canario estalla y se prepara para 'asaltar' las calles

Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez

Muere Augusto Menvielle, exconsejero del Gobierno de Canarias y maestro del ajedrez

Llamamiento urgente a donar sangre en Canarias antes del carnaval: se necesitan donantes de A+ y 0+

Llamamiento urgente a donar sangre en Canarias antes del carnaval: se necesitan donantes de A+ y 0+

PSOE y NC plantan al presidente Clavijo por convertir el 'decreto Canarias' en un "paripé"

PSOE y NC plantan al presidente Clavijo por convertir el 'decreto Canarias' en un "paripé"

Defensa reconoce la labor de la Brigada Canarias en Líbano y la DANA de Valencia

Defensa reconoce la labor de la Brigada Canarias en Líbano y la DANA de Valencia

Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias

Forbes sitúa a Carolina Darias, Astrid Pérez y Valeria Castro entre las mujeres más influyentes de Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents