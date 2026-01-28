El pronóstico del tiempo de la Aemet para Canarias: temperaturas con pocos cambios y viento flojo este jueves
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para el 29 de enero cielos nubosos en el Archpiélago, con baja probabilidad de lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noroeste.
En la vertiente oeste de Lanzarote y Fuerteventura prevé baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.
El viento irá acompañado de un predominio de brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde y será más algo más intenso en zonas altas.
En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del oeste, norte o noroeste de fuerza 3 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros, informa Efe.
Estas son las predicciones por islas para este jueves:
LANZAROTE
Nuboso durante la primera mitad del día y sin descartar lluvia débil en la vertiente oeste. Intervalos nubosos el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo en general, rolando a norte al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 15 22
FUERTEVENTURA
Nuboso durante la primera mitad del día y sin descartar lluvia débil en la vertiente oeste. Intervalos nubosos el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo en general, rolando a norte al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 15 22
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en la vertiente norte por la noche. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde, siendo algo más intenso en zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 22
TENERIFE
Intervalos nubosos en zonas bajas, poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte durante la tarde, cuando será moderado en medianías y zonas altas así como en el extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 16 23
LA GOMERA
Intervalos nubosos en zonas bajas, que aumentará a nuboso en la vertiente norte por la noche. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde, cuando será algo más intenso en zonas altas y en los extremo este y oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 17 23
LA PALMA
Intervalos nubosos en zonas bajas, poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte durante la tarde, cuando será moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 14 23
EL HIERRO
Intervalos nubosos en zonas bajas, que aumentará a nuboso en la vertiente norte por la noche. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte al final del día, cuando será moderado en zonas altas y en el sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 12 18
