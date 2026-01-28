PSOE y NC plantan al presidente Clavijo por convertir el 'decreto Canarias' en un "paripé"

El 'modo canario' del que hace gala el presidente Fernando Clavijo, consistente en que todos los grupos parlamentarios y agentes sociales hagan piña a favor de una acción política concreta, encalla en el 'decreto Canarias'. Tanto el PSOE como NC-Bc plantarán este jueves al jefe del Ejecutivo y no acudirán a la reunión convocada junto al resto de portavoces de la Cámara regional para abordar el borrador del texto que pretende convertir en norma los acuerdos de investidura pactados entre CC y los socialistas en 2023 para hacer presidente a Pedro Sánchez, es decir, la conocida como agenda canaria.

Los recelos de los partidos de PSOE y NC-Bc no solo no han disminuido, sino que se han agravado, en los dos meses transcurridos entre la primera reunión mantenida en la sede de Presidencia el 12 de noviembre debido a que consideran que el Gobierno no ha incorporado, como avanzó este periódico, ni una sola de las propuestas de mejora aportadas por la oposición para poder pactar un texto conjunto y acusan al presidente de poner en marcha un "auténtico paripé" mediático y político que es "puro teatro".

Para ambas formaciones, "resulta incompatible pedir unidad" a los grupos parlamentarios y, al mismo tiempo, "despreciar por completo" las propuestas planteadas por la oposición.

Luis Campos (d), conversa con los nacionalistas José Miguel Barragán (i) y David Toledo en un receso del último pleno parlamentario. / Álex Rosa

Engaño y ficción

Así, el socialista Sebastián Franquis asegura que el PSOE "no va a avalar este engaño ni va a convalidar una ficción jurídica que debilita al autogobierno y que ha sido diseñada para ocultar la falta de proyecto, de gestión y de liderazgo del Gobierno de Canarias”.

Por su parte, el líder de los 'canaristas', Luis Campos, insiste en que "NC no se presta a que la utilicen como coartada para el programa electoral de CC".

