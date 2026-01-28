Ni forzar cerraduras ni romper cristales: el truco de la moneda con el que roban en los coches canarios

Los delincuentes continúan ingeniando nuevos métodos para estafar a sus víctimas. El objetivo es que los fraudes sean más creíbles y los estafados caigan con más facilidad en la trampa para poder vaciar las cuentas bancarias o conseguir objetos de valor. En este caso, se han centrado en los vehículos utilizando el método de la moneda en el tirador de la puerta del coche.

Se trata de un método en el cual los delincuentes solo necesitan una moneda para vaciar el interior del vehículo sin levantar sospechas.

Así funciona el método de la moneda

El robo comienza con los delincuentes colocando una moneda pequeña en el tirador exterior, normalmente en la puerta del copiloto. De esta manea, cuando el conductor utiliza el cierre centralizado del coche, todas las puertas se bloquean de forma automática excepto aquella en la que está la moneda.

A simple vista, el coche parece cerrado, pero una vez el conductor se aleja los ladrones acceden al interior del vehículo sin forzarlo y proceden a robar los objetos de valor que haya en el interior. Esto ocurre porque la moneda impide el funcionamiento correcto del sistema de cierre.

Los delincuentes no tienen que forzar el coche para robar lo que hay en el interior / L.P

Cuidado si hay una moneda en el exterior del coche

Este tipo de estafa suelen llevarse a cabo en zonas con mucha aglomeración de vehículos como centros comerciales o zonas turísticas. Los delincuentes se aprovechan del avance de las tecnologías, ya que los coches se cierran automáticamente pulsando un botón o alejándonos del automóvil, dejando a un lado comprobar manualmente que todas las puertas hayan quedado aseguradas correctamente.

Cómo evitar estos robos

Para evitar ser víctima de esta estafa, los conductores deben cerrar el vehículo y comprobar que todas las puertas se hayan cerrado correctamente. También debe revisar que no haya ninguna moneda sospechosa en la manija de la puerta y nunca dejar de objetos de valor en interior el vehículo, ya que son un gran atractivo para los delincuentes.

Las autoridades aconsejan denunciar cualquier tipo de estafa para que puedan poner en marcha una investigación y alertar al resto de los ciudadanos para que eviten estos engaños