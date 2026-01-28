Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Desahucio MargaritaBorrasca JosephCuerpo sin vida LanzaroteDimisión Inmaculada MedinaUD Las PalmasNoe
Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

  1. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  2. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  3. ¿Afectará la borrasca Ingrid a Canarias? La Aemet activa estos avisos para las Islas: zonas afectadas y duración
  4. Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches canarios
  5. Hacienda lo confirma: los hijos que vivan gratis en casa de sus padres podrían tener que pagar impuestos a la Agencia Tributaria
  6. El fiscal avanza que hay audios de los acusados sobre el soborno al general
  7. Temperatura de la vivienda en Canarias: el problema es la humedad
  8. Cambio muy importante de la Seguridad Social en 2026 que afecta a Canarias: los hijos que vivan con sus padres podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumples estos requisitos

DIRECTO | Crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

El comité de empresa del Banco de Sangre de Canarias alerta de un déficit «crítico» de reservas

El exconsejero del Gobierno de Canarias, Julio Bonis, defiende la legalidad de sus negocios con Pujol en México

