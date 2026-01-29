La brecha educativa se agranda: el abandono escolar en Canarias supera en más de 3 puntos la media nacional

El abandono escolar temprano en Canarias empieza a ser un tema acuciante porque continúa en aumento, alejándose de ese modo de la media nacional que, curiosamente, acaba de marcar su mínimo histórico. Canarias fue, en 2025, la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de abandono, un 15,9%, y se posiciona con tan solo por detrás de Murcia, con un 20,6%.

De hecho, con estos nuevos datos que se desprenden de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada esta semana, el abandono en Canarias supera las cifras que se manejaban en 2023, cuando se obtuvo un 14,7%. Tras aquellas cifras, el Archipiélago experimentó unos años de mejora que parece que han llegado ahora a su fin.

España logra su mejor dato histórico

De este modo, se evidencia un problema que parece que persiste en Canarias, mientras que en otras comunidades autónomas la situación mejora. De hecho, en España, la media en 2025 fue del 12,8%, mínimo histórico tras reducirse 0,2 puntos respecto a 2024, y 7,2 en comparación con hace una década.

Ante estos nuevos datos, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, lamenta la frágil situación que revela este aumento del abandono. Esta situación «no es buena para las Islas», afirmó ayer el responsable educativo, quien habla ahora de la necesidad de llevar a cabo un «análisis exhaustivo y pormenorizado de las causas». No obstante, ya avanza que «es evidente que nos desviamos de la tendencia descendente que nos llevaba a igualarnos con la media estatal» puesto que los datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a raíz de la EPA colocan a las Islas por encima de la media del Estado, con hasta 3,2 puntos porcentuales de diferencia.

El empleo temprano, posible causa del aumento

«Toca seguir trabajando en todas aquellas medidas de orientación y refuerzo que estamos aplicando para que el alumnado, en lugar de acceder de forma temprana al empleo laboral, prosiga su formación más allá de los estudios de Educación Secundaria», reflexionó Cabrera quien destacó la importancia de incidir en el porcentaje de los hombres que no prosiguen sus estudios, que es muy superior al de las mujeres, en la media nacional, con un 20,47% con respecto al 11,08% de las mujeres canarias. En concreto, a nivel estatal, la EPA señala una diferencia de casi seis puntos y medio entre el abandono escolar temprano de los hombres (15,9%) y de las mujeres (9,5%) y, mientras que entre los varones aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024, entre las mujeres descendió 0,5 puntos. Entre los jóvenes de 20 a 24 años la diferencia es todavía mayor, y mientras el 85% de las chicas completaron la ESO en 2025, entre los hombres la tasa se redujo al 76%.

Varios camareros atienden las mesas en una terraza de Canarias. / Andrés Cruz

En cuanto a las causas, aunque todavía es pronto para confirmar ningún aspecto concreto, «todo indica que este aumento tiene relación con la posibilidad de que la población más joven pueda acceder al mundo laboral de forma más sencilla, lo cual les lleva a no proseguir estudios superiores», sentencia José Manuel Cabrera.

El abandono educativo temprano está medido como el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que no completa la Educación Secundaria de segunda etapa, es decir, la Formación Profesional de Grado Medio, Básico o Bachillerato, y que no ha seguido ningún tipo de formación. A pesar de que a nivel nacional los datos han mejorado notablemente, el Ministerio de Educación señaló que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4% en 2024) tan solo se ha reducido 3,4 puntos, aunque hace una década esta diferencia era de hasta 9 puntos. Del otro lado, el porcentaje de población de entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de Secundaria en 2025 subió casi 12 puntos y ha reducido su distancia con la media de la UE en 4,7 puntos, teniendo en cuenta el último dato de 2024, que era del 85 %.

En todo el territorio español, la situación del abandono escolar temprano en 2025 presenta importantes diferencias. Murcia destacó por tener la tasa más alta, seguida de Canarias. Del otro lado de la tabla, Madrid es la comunidad con los mejores resultados, con tan solo un 9,5%, seguida de Castilla y León (10,2%) y Galicia (10,4%).