Meteorología
La Aemet detalla un jueves con nubes, viento del noroeste y mar alterado en Canarias
Posibilidad de lluvias débiles en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y mar de fondo del noroeste con olas de hasta cinco metros
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noroeste, según el último parte oficial. En las islas orientales, especialmente en la vertiente oeste de Lanzarote y Fuerteventura, no se descarta la presencia de precipitaciones débiles y ocasionales, aunque con baja probabilidad.
El viento tendrá un papel destacado a lo largo del día, con predominio de las brisas en las zonas costeras. Durante la tarde tenderá a intensificarse de forma moderada y girará a componente norte, siendo algo más intenso en medianías y zonas altas. En el estado de la mar, se espera viento del oeste, norte o noroeste de fuerza 3 a 4, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste que alcanzará entre cuatro y cinco metros, por lo que se recomienda precaución en actividades marítimas.
LANZAROTE — Nubosidad variable y posible lluvia débil
Cielos nubosos durante la primera mitad del día, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la vertiente oeste. A partir de la tarde, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, girando a norte al final del día.
Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 22
FUERTEVENTURA — Ambiente nuboso a primeras horas
Predominio de cielos nubosos durante la mañana, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en la vertiente oeste. Intervalos nubosos el resto de la jornada. Temperaturas estables. Viento del noroeste flojo, rolando a norte al final del día.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22
GRAN CANARIA — Nubes en aumento por la noche en el norte
Intervalos nubosos que tenderán a aumentar a nuboso en la vertiente norte durante la noche. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de brisas en la costa; por la tarde arreciará a moderado y girará a norte, algo más intenso en zonas altas.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22
TENERIFE — Intervalos nubosos en zonas bajas
Cielos con intervalos nubosos en zonas bajas y poco nuboso en el resto de la isla. Temperaturas sin variaciones destacables. Viento flojo del noroeste con brisas en costas; por la tarde girará a norte y será moderado en medianías, zonas altas y extremo oeste.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 23
LA GOMERA — Más nubosidad en el norte al final del día
Intervalos nubosos en zonas bajas, aumentando a nuboso en la vertiente norte durante la noche; poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, que girará a norte y se intensificará de forma moderada por la tarde, especialmente en zonas altas y extremos este y oeste.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 23
LA PALMA — Jornada estable con nubes bajas
Intervalos nubosos en zonas bajas y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas estables. Viento flojo del noroeste con brisas en la costa; por la tarde girará a norte y será moderado en medianías y zonas altas.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 / 23
EL HIERRO — Nubosidad en aumento en el norte
Intervalos nubosos en zonas bajas, aumentando a nuboso en la vertiente norte durante la noche; poco nuboso en el resto de la isla.Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste con predominio de brisas, girando a norte al final del día, cuando será moderado en zonas altas y en el sureste.
Temperaturas (°C): Valverde 12 / 18
