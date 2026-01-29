La Aemet detalla un jueves con nubes, viento del noroeste y mar alterado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por los intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noroeste, según el último parte oficial. En las islas orientales, especialmente en la vertiente oeste de Lanzarote y Fuerteventura, no se descarta la presencia de precipitaciones débiles y ocasionales, aunque con baja probabilidad.

El viento tendrá un papel destacado a lo largo del día, con predominio de las brisas en las zonas costeras. Durante la tarde tenderá a intensificarse de forma moderada y girará a componente norte, siendo algo más intenso en medianías y zonas altas. En el estado de la mar, se espera viento del oeste, norte o noroeste de fuerza 3 a 4, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste que alcanzará entre cuatro y cinco metros, por lo que se recomienda precaución en actividades marítimas.

LANZAROTE — Nubosidad variable y posible lluvia débil

Cielos nubosos durante la primera mitad del día, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la vertiente oeste. A partir de la tarde, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, girando a norte al final del día.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 22

FUERTEVENTURA — Ambiente nuboso a primeras horas

Predominio de cielos nubosos durante la mañana, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en la vertiente oeste. Intervalos nubosos el resto de la jornada. Temperaturas estables. Viento del noroeste flojo, rolando a norte al final del día.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 22

GRAN CANARIA — Nubes en aumento por la noche en el norte

Intervalos nubosos que tenderán a aumentar a nuboso en la vertiente norte durante la noche. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con predominio de brisas en la costa; por la tarde arreciará a moderado y girará a norte, algo más intenso en zonas altas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22

TENERIFE — Intervalos nubosos en zonas bajas

Cielos con intervalos nubosos en zonas bajas y poco nuboso en el resto de la isla. Temperaturas sin variaciones destacables. Viento flojo del noroeste con brisas en costas; por la tarde girará a norte y será moderado en medianías, zonas altas y extremo oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 23

LA GOMERA — Más nubosidad en el norte al final del día

Intervalos nubosos en zonas bajas, aumentando a nuboso en la vertiente norte durante la noche; poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, que girará a norte y se intensificará de forma moderada por la tarde, especialmente en zonas altas y extremos este y oeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 23

LA PALMA — Jornada estable con nubes bajas

Intervalos nubosos en zonas bajas y cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas estables. Viento flojo del noroeste con brisas en la costa; por la tarde girará a norte y será moderado en medianías y zonas altas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 / 23

EL HIERRO — Nubosidad en aumento en el norte

Intervalos nubosos en zonas bajas, aumentando a nuboso en la vertiente norte durante la noche; poco nuboso en el resto de la isla.Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste con predominio de brisas, girando a norte al final del día, cuando será moderado en zonas altas y en el sureste.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 18