La Aemet detalla un viernes nuboso en Canarias con viento del norte y sin variaciones destacadas en las temperaturas
La nubosidad se concentrará en el norte de las islas y en medianías, mientras que el sur y las zonas altas mantendrán cielos más despejados.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este viernes en Canarias una situación marcada por los cielos nubosos en general, especialmente en las vertientes norte y en zonas de medianías, con temperaturas que experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores. El viento soplará de componente norte, en general flojo a moderado, aunque tenderá a intensificarse ligeramente durante la tarde en áreas expuestas.
En Lanzarote y Fuerteventura se espera mayor nubosidad durante la mañana, con apertura de claros a lo largo de la tarde, aunque persistirán nubes más compactas en el norte. En las islas montañosas, el norte permanecerá nuboso por debajo de los 900 a 1.100 metros de altitud, mientras que el resto del territorio presentará cielos poco nubosos o despejados.
En el ámbito marítimo, se prevé viento variable de fuerza 1 a 3, que arreciará a norte o noreste con fuerza 3 a 5. El estado del mar será de marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros, disminuyendo a 3 o 4 metros a partir del mediodía.
LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubosidad y viento del norte
Cielos nubosos durante la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con mayor densidad de nubes en el norte. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte, flojo de madrugada y moderado durante el día, con intervalos fuertes en zonas de interior por la tarde.
Arrecife: 14 / 22 °C
FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y alisios moderados
Cielos nubosos a primeras horas, con tendencia a intervalos nubosos por la tarde, más compactos en el norte. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en vertientes orientadas al sur. Viento del norte flojo a moderado, con intervalos fuertes al sur de Jandía durante la tarde.
Puerto del Rosario: 14 / 22 °C
GRAN CANARIA — Norte cubierto y sur más despejado
Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas sin cambios, con ligero ascenso de las máximas en la vertiente sureste. Viento del norte flojo a moderado, aumentando durante el día, con intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste por la tarde, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C
TENERIFE — Nubosidad en el norte y estabilidad en el sur
Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos nubosos en la vertiente sur durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en las vertientes este y sureste. Viento del norte flojo a moderado, más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.
Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C
LA GOMERA — Norte nuboso y viento del noreste
Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste flojo a moderado, intensificándose tras el mediodía, con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste.
San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C
LA PALMA — Nubosidad en norte y este
Cielos nubosos en el norte y este por debajo de los 900 a 1.100 metros, con cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Santa Cruz de La Palma: 15 / 22 °C
EL HIERRO — Ambiente estable con nubes en el norte
Predominio de cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste flojo a moderado.
Valverde: 12 / 15 °C
