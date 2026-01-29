Aldama relaciona con la trama de hidrocarburos a Ábalos, Torres y Koldo García

El empresario Víctor de Aldama relacionó este jueves en la Audiencia Nacional con el llamado 'caso Hidrocarburos' al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al actual titular de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

El propio Aldama explicó estas acusaciones a los periodistas al término de su declaración, que duró algo más de hora y media y que se inició a las 10.00 horas.

Aldama dijo a los medios de comunicación que, en su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, había hablado de la "vinculación" con la presunta trama de hidrocarburos de Ábalos, Torres y Koldo.

"Depósitos fiscales en Canarias"

También testificó que la empresaria Carmen Pano le daba a él dinero "para entregárselo" a Ábalos y Koldo, que son los que supuestamente debían hacer gestiones dentro del Gobierno para conseguir una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, impulsada por el empresario Claudio Rivas.

Asimismo, Aldama señaló que había declarado que Ábalos, Torres y Koldo "tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias". En este sentido, un "depósito fiscal" en el sector de los hidrocarburos es una instalación autorizada por la Agencia Tributaria donde se pueden almacenar, tener y mover carburantes bajo régimen suspensivo, es decir, sin devengar todavía los Impuestos Especiales ni el IVA hasta que el producto sale a la cadena de distribución o se "pone a consumo".

A este respecto, el empresario negó haber tenido ninguna relación con el presunto fraude del IVA de 180 millones de euros del 'caso Hidrocarburos', puesto que su papel en esta operación era de "comisionista" y "conseguidor", pero no administraba ninguna compañía relacionada con combustible.