Canarias 'entierra' a la agricultura, ganadería y pesca para protestar contra Mercosur

Canarias está de luto por el sector primario. La agricultura, la ganadería y la pesca “han fallecido” simbólicamente y sus féretros descansan en la plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria. Con esta imagen los trabajadores de la primera industria se movilizaron este jueves en Gran Canaria —al igual que en más de una veintena de territorios del país— y continuarán el sábado en Tenerife, para protestar contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, exigir la protección de las ayudas europeas del Posei y, en definitiva, “salvar el campo canario” con un mensaje contundente que se leía en sus pancartas: “Nuestro entierro, tu hambre”.

Tres tractores llegaron a la plaza transportando los féretros, que posteriormente fueron cargados a hombros por los trabajadores del sector. Durante el recorrido hasta la Delegación del Gobierno, la comitiva estuvo acompañada por una marcha fúnebre, carteles con el lema “No a Mercosur” y el silencio de los asistentes, que transformaron la manifestación en un simbólico velatorio. “Si las demandas no se cumplen y si no actuamos, lo que hoy representamos simbólicamente puede convertirse en realidad”, advirtió el portavoz de Fedex, Gustavo Rodríguez, quien presidió un funeral que busca llamar la atención de la Unión Europea.

Las principales reivindicaciones pasan por la actualización del programa Posei, clave para el desarrollo del sector primario en Canarias; el rechazo a los acuerdos comerciales "que utilizan la agricultura y la pesca como moneda de cambio" frente a actividades más pujantes del centro y norte de Europa; la aplicación real de las cláusulas espejo y de salvaguarda; la eliminación de trabas burocráticas y de la actual inseguridad jurídica; el impulso efectivo del relevo generacional; y el cumplimiento del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Todo ello con un objetivo final: "recuperar la dignidad de un sector al límite".

Protesta del sector primario de Gran Canaria contra el acuerdo UE-Mercosur / Andrés Cruz

Reivindicación para cada sector

La movilización dedicó un espacio a cada uno de los "fallecido". El primer turno fue para la agricultura, “aquí yace la agricultura, denostada, martirizada, siempre señalada", arrancó Rodríguez, que criticó las acusaciones sobre la contaminación, los fitosanitarios o el elevado precio del agua para la actividad agraria. Sin embargo, subrayó que "cuando llega el momento de la verdad, es la primera en ser utilizada como moneda de cambio en los grandes casinos de Bruselas”. Con ello el sector denuncia que, en la negociación de tratados internacionales, especialmente de libre comercio, la UE "cede o sacrifica al sector agrícola" para obtener beneficios en otros sectores más rentables para los grandes países o corporaciones, en especial, los del norte de Europa.

También se 'veló' a la ganadería. “Un sector que ha visto cómo su cabaña se reduce a la mínima expresión, mientras se le obliga a rellenar montañas de formularios”, lamentó el portavoz. Así, el exceso de burocracia era otro de los puntos clave de la protesta al considerar que asfixia aún más una actividad ya debilitada y que, además, no se exige a las importaciones que inundan el mercado, generando una clara competencia desleal.

Y, por último, llegó el turno de la pesca: "El ataúd más castigado". Pues la concentración de hoy tuvo lugar cuando se cumplen apenas 10 días desde que las cofradías de todas las Islas cesaron su actividad durante una jornada y se trasladaron a Madrid para plantarse contra el nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea (UE) que, según declaraban los pescadores, "no tenía en cuenta las particularidades de la pesca artesanal del Archipiélago". En esta línea añadía Rodríguez: “La pesca canaria ha sido vapuleada, señalada, regulada hasta la extenuación y, en muchos casos, casi extinguida” y concluía, "la pesca no se extinguió por falta de mar, sino por exceso de despacho.”

Entre los profesionales de la primera industria también se encontraban figuras de la política Canaria que mostraron su rechazo a la medida europea. Entre ellos representantes de Primero Canarias como Teodoro Sosa, Óscar Hernández o Samuel Henríquez; pero también la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; o el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien aseguró: "Hay que salvar un sector impresindible para la superviviencia de un territorio ailsado como el nuestro".